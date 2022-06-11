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遭同居男友家暴 攜10歲女兒逃離 她13天後不治

台灣新聞組／高雄11日電

台南市一名女子遭同居陳姓男友家暴，被害人帶十歲女兒逃離搬至高雄，但身體多處受傷，在家數度吐血，八日晚間身體不適被送醫，隔天病情惡化不治；警方以傷害致死及家暴罪約談陳男，橋頭地檢署複訊後命陳男五萬元交保，每周須至派出所報到兩次。

警方調查，被害女子年約卅十多歲，四年前和陳男交往，帶著當時年僅六歲的女兒，和陳男同居在台南市中西區公園路；今年五月廿八日，被害人和陳男發生口角，遭陳男徒手毆打，暴力相向，造成身體多處受傷。

陳男離開後，被害人和家中姊妹商量後，唯恐再遭家暴，帶著十歲女兒逃離台南，搬至高雄左營暫居。當時原以為只是身體受傷，休息幾天就沒事，沒想到六月八日突然身體不適，嚴重吐血，妹妹見狀打一一九求救，自述姊姊遭同居男友毆打。

被害人送醫後陷入昏迷，期間曾短暫清醒，告知家人被打過程，警方九日完成女童筆錄，沒想到當晚被害人病情急速惡化，多重器官衰竭不治，全案依傷害致死罪偵辦。

警方約談陳男到案，陳男僅坦曾與被害人口角，對於是否打人卻避重就輕，檢警初步相驗，死因尚無法確認，六月十三日將解剖複驗查明死因。

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