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陸再禁台石斑 陳吉仲：擬到WTO申訴

台灣新聞組／台北11日電
中國大陸海關總署宣布暫停台灣石斑魚進入大陸。圖為高雄石斑魚養殖戶撈漁獲。（本報資料照片）
中國大陸海關總署宣布暫停台灣石斑魚進入大陸。圖為高雄石斑魚養殖戶撈漁獲。（本報資料照片）

兩岸農漁業貿易再拋下震撼彈，中國大陸海關總署10日發布通告稱，由於多次檢出禁用藥物，將自13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸；農委會表示，輸入檢疫是科學問題，主委陳吉仲11日召開視訊記者會說明，不排除到WTO再次申訴。業者感嘆，不知道下次又會輪到哪種農漁產品被大陸禁止。

大陸海關總署動植物檢疫司10日發布「關於暫停台灣石斑魚輸入大陸的通知」指出，去年以來，大陸海關多次從台灣輸大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還檢出土黴素超標。為防範風險，保護消費者，依據大陸相關法律法規和標準，決定自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸。

陳吉仲說，10日晚第一時間收到中國片面從13日開始暫停台灣石斑魚，這是一而再、再而三的情形。全世界所有的規範針對農漁畜產業用藥超標，農藥超標頂多就是這批貨禁止進口或退運，沒有把所有產品都直接禁止輸入，中國違反相關的國際貿易規範。

陳吉仲指出，「為何沒有依照國際規範，又突發性通知我方，看起來非常的矛盾」。他並向漁民喊話，「鳳梨我們都可以克服了，我想石斑魚會更沒問題」。即日開始啟動所有內銷、外銷新興市場，或者輸到美國、歐盟、日本、紐西蘭市場。

農委會表示，針對陸方片面禁止輸入石斑魚，政府已備妥相關輔導與產業因應措施。對大陸再禁台灣石斑進口，屏東縣政府農業處長鄭永裕回批，又是老戲碼，選在休假前一天緊急發布，兩天後上班正式生效，根本是鳳梨禁止進口的翻版。他強調，台灣近幾年積極開拓美國線，近幾年石斑出口大陸也不若以往，衝擊仍待評估，研判影響層面應該有限。

農委會漁業署副署長林國平表示，已立即透過農委會動植物防疫檢疫局就兩岸農產檢疫貿易窗口跟大陸方面進行了解、查證。他強調，如果查證是台灣養殖業違法，一定毋枉毋縱；但如果是大陸查證不周，農委會也會據理向大陸求償。

林國平表示，大陸除了禁止進口故技重施，近兩年因為疫情，台灣石斑魚等活魚出口到大陸也經常被要求檢疫動輒封關，很難不聯想也跟兩岸關係不佳有關。

根據農業貿易統計，去年一年，我國用活魚運搬船賣出的石斑魚活魚共6635公噸，其中賣到中國大陸的石斑活魚就占整體活魚的92%，幾乎是台灣石斑魚活魚外銷的主要消費地。

今年年初，台灣兩石斑魚養殖場被大陸海關總署指驗出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，暫停輸往大陸，大陸並對其他台灣活魚加強檢疫。

當時遭點名的兩家業者曾跳出澄清，表示台灣早就禁用隱性孔雀石綠和結晶紫，不知道是哪個環節出問題，懷疑報關資料遭盜用。當時也點出台灣養殖水產在養數量申報不實的問題，農委會為此展開檢討，規畫落實養量登記制度，並建立登記系統。

疫情 新興市場 防疫

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