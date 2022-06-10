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養6隻保育類鸚鵡 羽毛揪出他有罪

記者蕭雅娟／台北10日電

鸚鵡玩家呂姓男子，網購6隻要價9萬至15萬的第一級保育類野生動物「黃頭亞馬遜鸚鵡」，並飼養在家中，以鐵製鳥籠關住鳥兒們，，還拍照上傳臉書記錄生長過程，遭檢舉搜索。警方在住處沒有找到鳥類，但送驗鳥隻落羽，確認為黃頭亞馬遜鸚哥。士林地檢署偵結，依違反野生動物保育法予以緩起訴，並向公庫支付5萬元。

緩起訴書指出，呂男在2017年間，向網友購買六隻「黃頭亞馬遜鸚哥」私自養在北市內湖家中鐵製鳥籠，限制鸚哥活動自由，涉嫌騷擾保育類野生動物。

呂男飼養6隻「黃頭亞馬遜鸚哥」期間，持續拍攝照片、影片上傳到個人臉書，台北市動保處接獲檢舉，全案曝光。去年9月29日保七總隊持搜索票搜索呂男住家，未直接查扣六隻鸚哥，但發現現場有五架中大型鳥籠，還有多片鳥類羽毛，警方將落羽送台北市動物園鑑定DNA，確認為「黃頭亞馬遜鸚哥」

檢方依呂男臉書資料、屏東科技大學野生動物保育服務中心物種鑑定書，和台北市動物園鑑定報告等，認定呂男違反動保法「未經主管機關許可騷擾保育類野生動物罪」。

檢方考量，呂男認罪，犯後態度良好，給予緩起訴處分。

亞馬遜 臉書 動物園

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