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以刑逼民？超馬好手林義傑涉包攬訴訟20萬台幣交保

記者張宏業、蔣永佑／台北9日電
超馬好手林義傑經營的真相智財顧問公司，被控違法包攬訴訟，檢方訊後以20萬元台幣交保。（記者林澔一／攝影）
超馬好手林義傑經營的真相智財顧問公司，被控違法包攬訴訟，檢方訊後以20萬元台幣交保。（記者林澔一／攝影）

超馬好手林義傑成立真相智慧財產顧問公司，與各大影業公司聯手取締網路非法下載，涉嫌逾越紅線違法包攬訴訟，且以「以刑逼民」手法促成賠償和解；台北地檢署昨天指揮保二警察總隊搜索拘提林義傑，晚間上銬押至地檢署，訊後依違反律師法等罪嫌交保20萬元（台幣，下同，約6800美元）。同案被告真相公司負責人許仁泰及邱姓職員各以10萬、6萬元交保。

林義傑（改名林瀚駩）交保後向媒體表示，做正義的事情被列為嫌疑犯人，是很糟糕的事；「我想查水表嘛，就查吧，我沒做什麼壞事，也沒做什麼違法的事情，謝謝大家，不用擔心。」他說，感覺就是被秋後算帳，他又不是吸毒犯或殺人放火，被用這方式來對待，比例原則有很大問題。「如果要對我人格有所湮滅、或者是對我生活做很大打擊跟警告，我認為這是個很糟糕很糟糕的社會。」

針對查水表的指控，北檢以「偵查中案件不予評論」來回應；保二也說，偵查中不回應。

林義傑去年7月成立真相智財顧問公司，主要業務是與威視、甲上娛樂等影業公司攜手打擊網路非法下載，今年2月股權結構調整，林退居第二線，改由許仁泰接手，近半年因訴訟案量龐大，被檢警盯上。北檢今年4月曾傳喚林義傑與許仁泰說明，兩人出示影業公司授權書，證明有合法代理權進行蒐證訴訟，訊後請回；昨被拘提到案。

據了解，林義傑被控利用公司名義，包攬甲上等公司侵權取締事項，藉由「以刑逼民」手法與被告和解，事後再分潤利益，手法猶如「著作權蟑螂」。但林義傑在檢方偵訊時否認犯罪，強調自己有得到合作的影業公司授權，對坊間非法下載進行蒐證及提告，捍衛業者合法的著作權，對於遭檢警搜索感到不解。

律師法第127條規定，無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件，除依法令執行業務外，最重判刑一年、併科15萬元罰金；依刑法157條，意圖漁利挑唆或包攬他人訴訟者，最重判一年或5萬元罰金。

林義傑上月因基隆兩歲童染疫不治，在臉書發長文痛批政府防疫做半套，導致許多家庭支離破碎，更撂下重話「有一天會有報應。是善報，是惡報，只是此時未到」。有人認為他「敢說出民眾的心裡話」，也有人質疑林加入國民黨，唯一能做的只剩砲轟政府。沒想到發文不到一個月，自己就惹上官司。

林義傑曾發起國是體育論壇，邀政、商、法、運動員、單項協會與家長代表交換意見，希望讓運動員透過體育專法獲得更多保障，也呼籲應該成立運動發展部，如今捲入包攬訴訟案還被上銬拘提，震驚各界。

據了解，林義傑偵訊時否認犯罪，強調自己有得到合作的影業公司授權，對坊間非法下載進行蒐證及提告，用意是捍衛業者合法的著作權，對於遭到檢警偵辦感到不解。

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