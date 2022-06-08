台男換身分證 拒載父母、配偶姓名 法院准了

身分證示意圖。(本報資料照片)

陳男去年到台北市文山區戶政事務所，申請換發沒有父母及配偶姓名、役別等項目的身分證遭拒後提吿，台北高等行政法院認為，身分證確實沒必要記載父母、配偶姓名與役別，准予換發。內政部 戶政司表示，會支持戶所提上訴。

判決指出，身分證上父母姓名、配偶姓名，固然可以辨識個人身分，但屬於間接辨識資訊，已經違反比例原則，不符戶籍法授權意旨；再者，役別與辨識身分絲毫無關，認為也違反比例原則。

內政部戶政司長林清淇受訪表示，國民身分證的格式是「戶籍法」第52條授權內政部訂定的法規命令，並送立法院備查，有無逾越法律授權範圍，立法院會審酌。

林清淇表示，就戶政司立場而言，身分證是全國一致流通的，如果每個人要主張哪個欄位不印，以致核對相關資料時無從辨認，變成要拿其他文件資料去佐證，就失去身分證的實質效果。

林清淇表示，法院這樣的判決有其主張，但戶政司基於身分證主管機關的立場，還是認為身分證必須具有全國一致性的規定，他們會支持戶政事務所提出上訴。

根據「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」規定，國民身分證記載項目共14項，包括姓名、統一編號及其條碼、出生日期、相片、發證日期、性別、父姓名、母姓名、配偶姓名、役別、出生地、戶籍地址、空白證編號，以及膠膜號。