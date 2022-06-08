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林秉樞律師：林與高嘉瑜相愛相殺 閱卷才知道

記者王宏舜／台北8日電
高嘉瑜（本報資料照片）
高嘉瑜（本報資料照片）

男子林秉樞施暴立委高嘉瑜遭訴，辯護律師發覺卷內證據清單中的證據未提供檢閱，聲請重製裁判基礎的卷宗等證物也遭新北地方法院拒絕，提抗告，台灣高等法院撤銷原裁定；高嘉瑜昨批高院「對社會荒謬、對被害人殘酷到不可思議」。林的律師團晚間聲明，若非閱卷，就不知林與高女應是一對「相愛相殺」、深愛對方又各有性格上缺點的親密戀人。

林秉樞的律師團成員包括劉繼蔚、黃國城、陳頂新。律師團表示，自案件移送於法院一開始，就發現檢察官併送給法院的全卷證，已有大量資料被編列「不公開卷」，限制辯護人不能接近然後於訴訟上利用。對案件「一無所知」的辯護人，若不能閱卷時，就好像被人蓋布袋只能白白挨打一樣，根本無從辯護，直到律師團為此反覆聲明異議與爭取，才有裁定所指「區分可閱」的內容。

律師團更直言，若不是可以加以閱卷，就不可能發現卷證所呈現林秉樞與高嘉瑜的相處關係，與媒體報導的情況有顯然出入，並認為雙方互動的情況，應該是一對「相愛相殺」、深愛對方又各有性格上缺點的親密戀人。律師團說，這樣的資訊，與目前社會輿論普遍認為，林秉樞「就是渣男、就活該人人喊打」這樣單薄、片面的惡劣形象明顯不同。

律師團表示，就本案法院的各項訴訟指揮或有爭執，用意並非在刁難法院或指控司法不公，而是辯護人職責所在，有義務從卷證中獲取更多資訊，並期望法院謹守「公平法院的外觀」與「正當法律程序」原則，不因國會議員而特別優待，也不因眾人皆曰可殺而有所減損。

高院也澄清，抗告裁定並沒有表示「應同意讓犯罪者重製全部卷證」，裁定撤銷發回理由，是說新北地方法院區分「可重製卷宗」、「可檢閱不可重製卷宗」及「無關卷宗不予提示」等類，卻未說明限制辯護人重製的法律依據及分類標準，應由新北地院加以補充及說明。

高嘉瑜委任律師李永裕表示，林秉樞的律師團在5月即獲新北地院合議庭准許，拷貝錄音筆內47個錄音檔並已取走，但高院沒注意最新進度，才會有此誤會。但李表示，若林的律師團拿高院的裁定，擴大要求拷貝錄音筆內檔案，將會以刑事訴訟法第33條「涉及當事人或第三人之隱私」等規定，請求合議庭駁回或限制對方的主張。

林秉樞（本報資料照片）
林秉樞（本報資料照片）

高院 刑事訴訟 隱私

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