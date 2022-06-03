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「高端2.0」？ 台機場篩檢都用福吉美

記者鄭媁／台北3日電
台灣民眾購買的南韓製「福吉美」唾液試劑。（記者邱瑞杰／翻攝）
台灣民眾購買的南韓製「福吉美」唾液試劑。（記者邱瑞杰／翻攝）

國民黨立法院黨團2日踢爆「福吉美」唾液快篩說明書無標示可驗出Omicron。中廣董事長趙少康表示，機場現在都用「福又達」的唾液篩檢，若篩檢結果不正確，豈不是有篩檢等於沒篩檢？為了讓廠商獲利毫無阻擋的大開國門？

趙少康透過臉書指出，食藥署前陣子打槍了40多家唾液快篩，獨厚「福吉美」，上市後單劑價格更一度高達175元台幣（約5.9美元），如今國民黨踢爆「福吉美」，不只沒辦法驗出Omicron病毒，更沒有通過南韓原廠EUA上市許可。

趙少康質疑，福吉美的廠商「福又達」創辦人還是高端的副董事長兼總經理陳燦堅，宛然是「高端2.0」，不禁讓人懷疑背後是否有圖利廠商之嫌，有關係就沒關係，沒關係就有關係？

趙少康說，面對質疑，指揮官陳時中只丟下一句「覺得貴就不要買」，完全不顧自從指揮中心宣布「以篩代隔」、「快篩陽視同確診」後，民眾對唾液快篩的需求已經不是「想要」，而是「必要」，而且無論是3+4、0+7，都不是只需要一劑就好，而是「每人每天」都需要，再乘上價差，根本是暴利，背後的審查當然一點都不得馬虎。

趙少康說，衛福部通過EUA的廠商不但貴，原廠說明書上還顯示驗得出的病毒中沒有Omicron，完全把民眾當冤大頭剝削，國民黨想要調資料追查當初「福吉美」的EUA到底怎麼通過的，陳時中又千篇一律的公文回應「沒有會議紀錄」。

趙少康表示，機場現在都用「福又達」的唾液篩檢，如果篩檢結果不正確，豈不是有篩檢等於沒篩檢？為了讓廠商獲利毫無阻擋的大開國門？高端及其相關企業、人士到底跟蔡英文、陳建仁、陳時中有什麼密切關係？要護衛到這種毫不避險的程度？

篩檢 趙少康 陳時中

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