豬雞鴨恐續漲 台灣物價回不去 通膨成長期議題

肉品價格受飼料等原物料價格波動，持續上漲，圖為超市生鮮區肉品。(記者曾原信／攝影)

端午節將到，7成以上肉粽價格上揚，農委會主委陳吉仲說，主要是因粽子裡的豬肉變貴。其實不只豬肉，根據畜禽產業團體統計資料，因飼料價格上揚，今年起至5月27日，豬雞鴨等各式畜禽產品平均批發價已上漲1到2成，且早已帶動末端零售價格上漲，消費者很有感。

畜禽業者表示，生產者與消費者必須有心理準備，畜禽飼養生產的高成本時代來臨了，這波漲勢未來並不會因為俄烏戰爭停止、或者新冠疫情過後而停歇，且除了生產成本高漲，畜禽業者面臨的變數、挑戰更多。

根據該份資料顯示，今年至5月27日，白肉雞每台斤平均批發價35元(台幣，下同，約1.21美元)，上漲1成1；指標性禽肉紅羽土雞，因不同區域每台斤批發價53至55元不等，平均上漲約2成5；土番鴨每台斤平均批發價54.8元、上漲約8%；雞蛋 、鴨蛋每台斤平均批發價40.5和43元，分別上漲1成7和1成3；毛豬每百公斤8332元，也上漲1成。

日前，行政院主計總處公布4月消費者物價指數 年增率3.38%，創9年半新高，其中雞蛋類漲幅2成4，豬肉也漲了7.7%。但這波漲勢還未到盡頭，陳吉仲日前已說，到7、8月飼料還會再漲3成，畜禽產品價格恐還會再上揚。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠說，因採購飼料期貨，玉米期貨7、8月價格每公斤已達14元，屆時正值暑假，天熱豬吃得少，周轉率更差，飼養成本還會再漲。

一名畜牧業者說，批發價上揚尚未完全反映成本；近期因為新冠確診人數多，包括屠宰場、冷凍廠、肉品工廠等都有不少人確診，「不是沒有肉，是沒有人」，也是肉品價格上揚的原因之一。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞說，根據農委會防檢局今年前4個月屠宰數量與去年同期相比，豬少了7萬多頭，雞少了289萬多羽，鴨也少了37萬羽，終歸還是去年至今玉米黃豆飼料價格高漲，預計6月底到8月初到港的玉米期貨價格會再漲一波，畜牧業者壓力有增無減。

據台灣中國時報報導，俄烏戰爭造成能源價格大漲，主計總處最新公布顯示，今年1至4月平均新台幣計價的進口能源類原料物價指數大漲71.8％，觀察今年5月前20日平均資料，國際能源價格仍高；台經院景氣預測中心主任孫明德表示，今年物價回不去了！通膨恐成長期議題。

國際油價 飆破每桶120美元，台塑石化董事長陳寶郎說，國際油品市場目前是供不應求，預估今年全年油價可望站穩百美元水準。主計總處表示，這波能源價格上漲，是受地緣政治情勢、全球景氣、生產國供應量及市場投機等影響，導致價格波動劇烈。

富蘭克林華美天然資源組合基金經理人余冠廷指出，俄羅斯是全球肥料供應大國，現在正遭逢戰爭導致航運中斷或禁運的窘境，肥料影響農作物生產，讓糧食價格處於惡性循環，價格不斷「疊加」下，螺旋上漲的完美風暴已經形成。

台灣相當仰賴能源、大宗物資進口，即使政府能源價格凍漲、大宗物資進口降稅，仍抑制不了4月消費者物價指數（CPI）的漲勢，年增率達3.38％、創9年半來新高，民眾不只加油、買菜都變貴，外食費更飆漲5.56％，創近13年半來最大漲幅。

戰爭打亂能源、糧食供應與價格，余冠廷示警，目前市場正醞釀第3波糧食上漲危機，即正在發生的反聖嬰現象，將會大幅壓抑美洲黃豆、玉米的產量，導致糧食價格有第3波上漲機會；全球停滯性通膨情境與央行緊縮節奏過快的風險也正在醞釀點。