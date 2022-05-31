長榮海運現金減資6成 員工平均分紅56萬

長榮海運30日舉行股東會，通過減資6成的議案。股東會現場不開放媒體進場，股東入場都需出示通知才可進入。(記者曾原信／攝影)

長榮 海運股東會 昨天登場，儘管並未改選董監事，但長榮先前宣布現金減資6成、每股將退還股東現金6元(台幣，下同，約0.21美元)，成為爭奪經營權的長榮集團張家兄弟兩陣營攻防焦點，現場股東發言踴躍、正反方激烈交鋒，但最後在公司派的股權優勢下，有近8成股東贊成減資案，預計第3季完成減資。

長榮去年合併營收 4894億元，年增136%，EPS為45.57元，長榮海運總經理謝惠全先前表示，調整資本結構及提升股東權益報酬率，如果用1塊錢就可做到，不用花兩塊錢做，加上負債比率降低，所以減資把錢退還股東，股本將減為211.64億元。預計每名股東除了配發每股18元現金股利外，還有每股退還股東現金6元，共計每股24元，並在本次股東會提出現金減資案。

此外，拜這1、2年海運市場大好之賜，長榮海運員工不只是領40個月年終獎金羨煞許多上班族，長榮昨天也通過公司章程，提撥員工酬勞約13億元，若以長榮員工約2300人計算，平均每人約可分紅56萬元，預計將在股東會後發放。

談到市場展望，謝惠全則以28字形容，評價全年營運表現是「陽光總在風雨後，淡季低點已度過，縱有通膨戰事擾，全年營收仍看好」。他表示，近期運價止跌、美國線新約生效、新船持續交付，進入第3季傳統旺季後，營收可望回升。

針對現金減資的議案，反對減資的弟弟派委任律師吳祝春昨天指出，長榮海運平均每位小股東僅持有1.89張股票，一旦減資6成，恐怕有13萬以上小股東持股不足一張，對其交易、行使股東權利非常不利。而有些公司操作減資再增資、私募或轉換股份的財務方案，使得特定大股東、原來的經營團隊或其他有意爭取公司經營權者享有更大的控制權，因為減資後使股價更高，一般股東要再參與認股或從市場購買股票的能力也相對不足，變相圖利大股東或其他具有高資產能力之人，所以應實施庫藏股。投保中心除兩度發函長榮，針對減資案的原因、必要性及合理性等，昨也派代表出席並發言，長榮並一一回應提問。而公司派律師陳錦旋則回應，對於減資有「懲小股東、圖利大股東」之說是言過其實，也沒有依據，因為股東們可以從現金減資拿到依持股比例的現金，而且只有公司非常賺錢，或有很多現金時才有這個狀況；至於經營權之爭則屬言論自由範圍，不予評論。

陽明27日舉行111年度股東常會，會中通過110年度財務報告，並配發現金股利每股新台幣20元。 陽明股東會中，多位小股東登記發言，希望陽明快點建造船舶、造櫃，旗下散裝航運光明海運再度申請上市櫃，希望好好物流併購航空貨運承攬商等。

也有有小股東認為，陽明過去10年並未配息，好不容易去年大賺，應該要照顧股東，配息率僅41%過於低，反觀其他交通部為大股東的如台航配息率達63%，而政府是大股東中鋼和彰銀等配息率均超過70%，可見陽明配息率太低，希望陽明能拉高股利，即便多配給股東每股10元，手中現金仍會超過1000億元。