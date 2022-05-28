「綠二代」打人潑糞逼債 趙介佑確定入獄2年

民進黨北市黨部中評會前召集人趙映光的兒子趙介佑（中）。（本報資料照片）

民進黨 台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因和黃姓男子等人組成暴力討債集團，多次拘禁、毆打被害人，甚至潑糞逼債，一審依違反組織犯罪條例判2年4月徒刑，二審考量他和某位被害人和解，改判2年徒刑。趙判決後未上訴而定讞，確定得入獄服刑。

趙介佑加入黃姓男子為首、以台北市作為據點的暴力組織，多次聚集糾眾討債；2019年4月12日凌晨，一行人強押林姓被害人，不斷毆打、拘禁及威嚇逼債，見林傷重載往振興醫院，被院方發現有異，報警處理。

2019年7月19、21、24日砸毀某麵店的擺設，並潑糞、出言恐嚇；同年7月22日，黃認為組織中林姓成員有意疏遠，撂人毆打再押至別處繼續痛毆，直到林傷重送往醫院，林藉機脫困獲救。

一審依違反組織犯罪條例，判主持、指揮犯罪組織的黃3年4月徒刑，令入勞動處所強制工作3年，趙介佑判刑2年4月。

二審因司法院大法官解釋第812號宣告強制工作違憲，認為強制工作違反比例原則，與保障人身自由憲法意旨不符，故撤銷一審判決，判黃3年4月徒刑，免強制工作，另趙介佑因在二審審理時和林姓被害人和解，改判2年徒刑。

二審判決後，僅有組織中的徐姓成員上訴第三審，他和黃等人攔計程車，拘禁毆打乘客成傷再棄置醫院急診室，又參與潑糞恐嚇討債、拘禁毆打被害人等，一、二審依違反組織條例、私行拘禁、毀損等罪，判1年3月徒刑，另有10月得易科罰金之刑，最高法院駁回他的上訴定讞。

黃、趙介佑等人均未上訴，意指維持二審判決，趙介佑確定要入獄服刑，全案確定。

趙介佑又因擔任犯罪集團車手頭並販賣K他命，被檢方依詐欺 、毒品 、組織犯罪防制條例等罪起訴，台北地院日前重判8年6月徒刑。