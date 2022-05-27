國安私菸2少校一審遭重判10年以上 「可能逃亡」再境管

台灣高等法院審理「國安私菸」案，因官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲（右圖）、張恒嘉限制出境出海期限將屆，高院裁定吳、張自6月3日起延長限制8月。（記者王宏舜／攝影）

蔡英文 總統2019年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸闖關，官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審被依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪重判10年4月、10年2月徒刑，案件上訴台灣高等法院中。因限制出境、出海期限將屆，高院 裁定吳、張自6月3日起延長限制8月。

本月5月23日高院就是否延長限制出境、出海開訊問庭，吳的律師王振志稱本案是明顯的政治案件，希望法官本於憲法第80條規定獨立審判，不受外力影響。

2019年7月11日到22日，蔡英文總統出訪太平洋友邦，時任華航空品處小組長黃川禎將專機免稅菸品價目表提供吳宗憲，吳將價目表發放侍衛室各單位與親友，總計訂購逾9000條免稅菸。黃得知吳擬以公務車載菸品出關，不僅提醒機邊交付菸品應在較遠處上貨，更建議取貨時可用卡車擋住，以掩人耳目。

華航空品處副總邱彰信、協理于堯則同意其中9200條菸品置於桃園機場 保稅倉庫，再於專機上裝載800條，由專機人員自行攜帶出關。7月22日專機返國當日，吳宗憲等人於B9國賓門將倉庫內保管的菸品，加上機上購買共9797條免稅菸，用3輛公用貨車載運駛出機場管制門，隨即被埋伏的調查局幹員攔獲。

高院認為，吳宗憲、張恒嘉共同犯以公用運輸工具裝運漏稅物品罪，一審都被處10年以上重刑，可見犯罪嫌疑確屬重大，且有相當理由足認有逃亡之虞，因為本案被告人數多，卷證資料繁雜，為權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序、公共利益與兩人居住、遷徙自由受限程度，仍有繼續限制出境、出海必要。