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女子紅杏出牆連劈4男 約炮收錢竟辯螃蟹交易

記者邵心杰／台南27日電
台南地院認陳男前妻在婚姻存續期間，分別與他人洽商性交易價格、拍攝不雅影片並傳送給他人，已逾越普通朋友間一般社交行為的往來關係，判賠15萬元。(圖／本報資料照片)
台南地院認陳男前妻在婚姻存續期間，分別與他人洽商性交易價格、拍攝不雅影片並傳送給他人，已逾越普通朋友間一般社交行為的往來關係，判賠15萬元。(圖／本報資料照片)

陳姓男子是名魚販，去年間發現妻子紅杏出牆，經查竟與四名男子有染，以寶貝親暱互稱外，還約炮每次收費2000元（台幣，下同，約68美元），令陳男氣炸與妻子離婚後求償60萬元，前妻辯稱，洽商買賣螃蟹價格，非洽商性交易，不為法官所接受，認她已侵害配偶權，判賠陳男15萬元，可上訴。

陳男主張，雙方原為夫妻，2001年3月間結婚，去年8月間經法院調解離婚。但前妻在婚姻關係存續期間，連劈四男，依民法向前妻請求賠償60萬元。

然而，前妻於最後言詞辯論期日雖未出庭，但在審理期間，她對前夫舉證指控，表示彼此間對話，僅是早安的問候，也沒有洽商性交易價格，而是洽商買賣螃蟹的價格。

不過，陳有備而來，蒐集去年3月至5月間，前妻與4男的對話紀錄，A男傳送：「反正不約會算了」、「我也知道妳不會愛我的」，女方回復「那有」，隨後A男傳送「因為妳有老公，我怕被抓包」、「所以妳要選早上約會還是晚上」、「妳老公會抓到嗎？」。

B男：「做愛妳想要多少錢」，女方回覆「2000」，B男「1500好嗎？我還得花旅館錢做幾次都可以嗎」，女方回覆「可以」。C男：「所以要戴保險套嗎？」，女方回覆「要給錢」，C男：「約炮也要給錢喔」，女方答稱「嗯」，C男問「要給多少」，女方回稱「2000」。

同時，前妻還曾傳送一裸露身體女子從事不雅動作的影片給D男，並向對方陳稱：「我也要你的」等語。

台南地院審酌，女方在兩造婚姻關係存續期間，分別與他人為曖昧對話、與他人洽商性交易價格、拍攝不雅影片並傳送給他人、與他人互稱「老公」、 「老婆」，顯然已逾越普通朋友間一般社交行為的往來關係，且均已逾社會一般通念所能容忍的範圍，最後判賠15萬元。

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