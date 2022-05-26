上月才摘7金 無腳泳士車禍亡 雨中命喪輪下

「無腳泳士」陳亮達克服身障，被看好是體壇明日之星，卻在車禍中喪命，人生停格在20歲。(圖：正修科技大學提供)

20歲的東奧帕運游泳 國手、曾獲總統教育獎的「無腳泳士」陳亮達，24日深夜車禍 往生，體壇各界深感不捨。2009年上映的勵志電影 「2分20秒」就是以陳的故事改編，他還親自參與演出，傳達勇於挑戰才能創造璀璨的人生觀，上月勇奪全國身心障礙國民運動會游泳7面金牌，原本期許能在2024巴黎帕運為我國摘金，如今成為永遠無法實現的遺憾。

陳亮達24日在高雄市騎改裝3輪機車返家，疑因天雨路滑自摔被公車碾斃。他去年8月登上東京帕運舞台，成為中華代表團最年輕選手，正為杭州亞帕運備戰，人生卻停格在20歲。

陳亮達前天游泳訓練後，晚間7點多與4名朋友到高雄鳥松區山明街一家釣蝦場聚會，11點多騎車返家途中經公園路、恆山巷口，過彎摔車滑至對向車道，被57歲張姓男子駕駛公車輾斃。張稱見對向衝來機車，踩煞車閃避不及，警詢後依過失致死罪嫌移送，檢方訊後請回。

出生就沒有小腿，3歲起學游泳的陳亮達與父母、祖母同住鳳山區，就讀正修科技大學休閒與運動管理系1年級；他克服身障進入體壇，勵志故事被拍成電影「2分20秒」。

家屬現場招魂哭紅眼，陳亮達的哥哥回憶，兄弟碰面常聊游泳，弟弟從帕運回來後持續進步，參加身心障礙運動會也破自己紀錄，最後聊天時說「還有好多事情沒完成」。

鄰居說，陳亮達從小乖巧懂事，父母在市場做生意，由祖母帶大，曾說「想用比賽獎金為阿嬤換新機車」。祖母說，孫子靠穿護墊走路，因父母工作忙，由她騎機車載到鳳山游泳池游泳，後來教練梁國禎建議學游泳兼復健，看孫子游出一片天，她再累也高興，事發前還與孫子吃晚餐，「怎麼出門找朋友就沒再回來了！」

梁國禎聽到噩耗簡直不敢置信，前天晚上還看著陳亮達泳訓結束後離開。他說陳亮達在受訓過程吃很多苦，但還是樂觀以對。

高雄市運動發展局今年發行運動年曆，陳亮達是7月分運動明星，寫下「不要害怕和別人不一樣」。他去年12月在臉書貼文給5年後的自己，「2021你已踏上運動員的最高殿堂，完成你小時候的夢想。但你還有更大的理想要去完成。希望5年後的你還要保持著初心，堅持夢想，永遠要比昨天的你更堅韌。」校方將頒給畢業證書，彌補家屬遺憾。