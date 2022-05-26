中油前高層涉8標案 辦公室藏2710萬元

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，辦公室被搜出2710萬元現金。(記者陳弘逸／翻攝)

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉嫌在8大標案中向業者收賄1686萬元(台幣，下同，約57萬2865美元)，還撤換不配合的採購承辦人，辦公室被搜出2710萬元現金。橋頭地檢署偵結，依違背職務收賄、洗錢、財產來源不明等3大罪名起訴徐，並指他利用權位結黨營私，造成中油組織內部貪腐結構更加根深蒂固，建請法院重判。

同案被起訴的除徐漢外，還包括配合向廠商索賄的中油張姓經理、陳姓工程師、黃姓職員及劉姓白手套、16名廠商共21人。

中油表示，已將徐漢停職，清查他經手採購案，控管高風險案件。

檢方起訴指出，2019年8月至今年1月27日，徐透過8項採購標案收賄1686萬元，其中1件上億元的標案，讓廠商浮報4千多萬，他收取790萬元回扣，收賄過程都被監視器拍下，檢方跟廉政署人員今年1月在他辦公室搜索時，從辦公室抽屜、休息室、衣櫃等處搜出2710萬現金；其中1千多萬元現金來源不明。

去年9月30日，他用黑色背包裝600萬元北上至桃園高鐵站交給林姓友人，由林分批小額兌換成紐幣共30萬元，再分拆多次匯回徐指定的帳戶，被起訴洗錢。

其餘被告在偵查時多坦承、並繳回犯罪所得，但徐矢口否認，先是辯稱辦公室現金是與醫院高層共同投資 獲利，看到檢方拿出收賄證據後，又改稱是收取廠商紅包謝禮，沒有犯罪。

檢方指出，徐漢從中油基層約僱技術員做起，一路升任煉製事業部執行長後，將不願同流合汙的承辦人撤換，形成上行下效索賄文化，使貪腐結構更加盤根錯節，進而劣幣驅逐良幣，戕害中油公司企業誠信文化根基。更將中油公司煉製部執行長辦公室視為私人黑金財庫，視廉能如無物。

由於徐在8起招標案中收賄，檢方依一罪一罰起訴他犯8件貪汙案，加上公務員財產來源不明罪及洗錢罪共10案。