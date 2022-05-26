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促轉會平反美麗島 施明德批邪惡：對不起當代人良知

記者蔡晉宇／台北26日電
施明德表示，他一輩子都清楚明白為何犧牲，促轉會所謂「平反」的結論，對不起當代人的良知。（本報資料照片）
施明德表示，他一輩子都清楚明白為何犧牲，促轉會所謂「平反」的結論，對不起當代人的良知。（本報資料照片）

促轉會日前公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，包含美麗島事件案，撤銷當事人施明德、林義雄等人刑事有罪判決。施明德表示，他一輩子都清楚明白為何犧牲，促轉會所謂「平反」的結論，對不起當代人的良知，「這是一個邪惡的做法」，否定了苦難的一代人所有犧牲，與其行為的高貴性與正當性，令人痛心。

促轉會表示，美麗島案早在1990年就經由時任總統李登輝特赦，但該次特赦效力僅止於「主文」之罪、刑宣告，對該確定判決中，認定犯罪的事實與理由並無宣告，故仍有撤銷之必要。

施明德透過臉書表示，白色恐怖是一個暴政、喪盡天良的時代，任誰都有可能被當時的國民黨政權逮捕、刑求、逼供、判刑、槍決；美麗島事件有絕對的正當性，反抗者只是回應自己良心的呼喚，是政治良心犯。

施明德指出，他一生坐牢25年，當然在牢獄中結識了許多政治良心死刑犯，為這個國家付出生命，其反抗有完全的正當性，今天這個全然純粹的正當性，卻需要受到促轉會的審核、檢驗，是否一整個白色恐怖時代「反抗」的「正當性」，都需要促轉會審核？如果兩蔣政權不是暴力、專制、邪惡，他也不需要為良心坐牢，這點不用別人告訴他，也不用別人替他證明。

施也說，他公開民進黨前主席江鵬堅臨死前對他的告白，江是調查局派來的，駐日代表謝長廷也是。為何這樣至關重要的歷史真相，促轉會隻字不提？特務滲透成為辯護律師，就是國民黨壓迫台灣人、壓迫美麗島事件被告的證據，應該是關於美麗島事件，促轉會重點揭露的真相之一。

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