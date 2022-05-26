長榮航空搶客大放送 免費託運額度增加 最多46公斤

疫後民眾搶出國玩，長榮航空經濟艙行李免費額度將增加。(本報資料照片)

全球航空業迎客運解封商機，長榮 航空昨日宣布託運行李新政策，施行多年的行李「計重制」將正式走入歷史；未來，經濟艙行李免費額度將增加逾5成、達46公斤。

業內指出，長榮航空為疫後部署，堪稱搶客出奇招。

長榮航空昨日宣布，今年6月23日起，調整全航線 行李託運為計件制，並統一免費託運行李件數與重量，是台灣首家推動全航線計件制的航空公司。華航則繼續提供計件制及計重制多元行李運送額度。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自開航以來，託運行李皆以美、加航線計件制，亞洲、歐洲、大洋洲航線計重制計算；因應國際各主要航空公司的行李政策趨勢，且身為星空聯盟成員，在各盟航相繼將託運行李更改為全面計件制時，長榮航空也將同步調整提供一致性的服務，除了方便所有旅客遵循，也讓全球機場作業人員在服務轉機旅客的行李託運時，作業更加順暢。

其中，皇璽桂冠艙、桂冠艙及商務艙將調整為兩件，單件不超過32公斤；豪華經濟艙及經濟艙則為兩件，每件不超過23公斤。

行李全航線計件制上線後，旅客往返亞洲、歐洲、大洋洲的行李託運額度將大幅增進。

以目前經濟艙行李額度為30公斤為例，改計件制後，每人將可攜帶兩件、每件23公斤的託運行李，等同免費行李額度提升到46公斤，增加幅度達1.5倍。也因應託運行李全航線計件制，特別規劃經濟實惠的票價產品，給予行李輕便旅客更多選擇。

華航表示，目前行李政策為往返美洲地區及美加屬地採計件制，其餘航線為計重制，各艙等皆設計不同票價產品，提供多元行李額度，旅客可根據行程需求，靈活選擇適用票價。

計重制與計件制其實各有優缺點，計件制兩件加總重量比較多，但要想辦法把旅遊戰利品塞進行李箱內、打包在一起，而計重制不限行李件數，像在日本 買的家電，若採計重制就可以直接以原包裝託運，總重不超過規定就可以，不用另外拆箱裝進行李箱。

多國陸續鬆綁邊境管制措施，台灣航空及旅遊業也看好下半年可望出國旅遊。台灣虎航昨開賣冬季航班，祭出最低798元的票價優惠，結果未開賣官網就當機，經緊急搶救才修復，凸顯台灣人已迫不及待想出國旅遊，紛紛先搶買機票。但旅遊業也預估，疫後初期旅遊成本恐會攀升3至5成。

台灣虎航說，本次開賣航線包括桃園往日本東京、大阪、沖繩、南韓仁川等航點，未料官網在上午開賣前因超乎預期的流量而當機。

不少航空業者也開始增班。星宇航空昨宣布，現有兩架A330neo廣體客機6月1日啟航，飛航台北曼谷，首2周也會飛台北馬尼拉，並於6月18日起投入台北胡志明市航線；華航也反映市場需求增班，包括東北亞、東南亞多個航線6月起都會增班。

不過，因各國民眾都悶壞了，疫後初期全球觀光市場預期需求會大增，恐帶動旅遊費用上揚。

雄獅旅遊就預估，由於疫後初期機票、交通、住宿等成本增加，預估未來1年內團體旅遊費用將漲幅約3至5成，以台灣人最喜愛的日本為例，包括沖繩、九州團費可能要4萬元起跳，東京、大阪團更要5萬元以上。

熟稔日本旅遊市場的ＤＯＭＯ集團執行長李奇嶽也說，疫後初期仍會維持部分防疫措施，旅遊型態精緻小團為主，旅遊衍生的費用因而會比疫情爆發前更高。