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拒被割韭菜 張庭、林瑞陽提告陸官方 追20億資產

台灣新聞組╱台北25日電
張庭（右）和林瑞陽悶了許久，決定鼓起勇氣出來維權。（圖：達爾威公司提供）
張庭（右）和林瑞陽悶了許久，決定鼓起勇氣出來維權。（圖：達爾威公司提供）

張庭和林瑞陽夫妻去年底被爆違法傳銷，財產遭凍結後，陸續發生名下房產被扣押等消息，如今兩人委請中國大陸頗具聲名的律師何兵，在5月中旬以「上海達爾威公司」公司名義，控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案的趨利執法亂象，並向該法院提起復議，決心要回自己遭莫名凍結的20億人民幣（約3億元美元）資產與聲譽。

張庭好友表示，張庭原本想低調處理，但眼看結案遙遙無期，而上海處於疫情嚴控之下，公司不少商業活動被迫停擺，加上資金遭凍結導致經營困難，與專業人士及友人一番商討後，才鼓起勇氣決心維權。

他們認為，大陸的台商在經營有成後，卻被莫名以各種違法名義被「割韭菜」，求助無果只好關掉公司另尋他路，而張庭夫婦被河北以違法傳銷重複立案，甚至還凍結大筆財產，引來不少台商私下議論。

據瞭解，裕華區市監局對達爾威公司涉傳立案後，處於調查階段就對媒體放出消息，誤導大眾認定「張庭違法傳銷，有罪是事實，該重罰。」違反了偵查不公開。

何兵指出，裕華區市監局對達爾威公司涉傳的立案時間是2021年6月，但早在2021年5月，湖北保康縣市監局就已立案。「行政處罰法」的規定是，兩個以上行政機關都有管轄權的，由最先立案的行政機關管轄。何兵強調：「湖北既是最先管轄，也是全案管轄。保康縣市監局2021年9月的處罰決定顯示，該局調查範圍覆蓋了公司2013年成立以來的全時段、全地域、全金額，裕華區已沒有新內容可查了。」

達爾威公司也強調說，公司對保康縣的處罰虛心接受，第一時間遞交整改報告並完成整改。公司不是怕被調查，但如果保康縣查完裕華區查，那麼是不是其他幾百個縣市區都可以排隊查，輪流罰一筆錢？達爾威公司表示：「我們真的承受不起。」

據悉，依中國「行政處罰法」第29條明確規定，對當事人的同一個違法行為，不得給予兩次以上罰款的行政處罰。何兵指出，裕華區至今未作出處罰，去年卻查封了子公司辦公樓，凍結了公司、子公司、股東及部分代理商帳戶，連公司公基金帳戶都沒被放過。但裕華區立案物件是達爾威，子公司、股東等從未收到關於立案調查的通知。何兵強調說：「如此重大影響案件，裁定竟然一地雞毛！」

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