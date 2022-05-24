喝高粱酒可殺病毒避免染疫？醫師酒後失言致歉

雲林一名陳姓醫師和朋友喝酒，開玩笑說高粱酒可殺病毒，並以斗六警友會餐為例說明高粱酒可防疫，斗六分局鄭重澄清並蒐證後依傳染病防治條例移送法辦。(記者蔡維斌／翻攝)

針對雲林縣北港媽祖醫院陳姓外科主任，與朋友聚餐指喝高粱酒可殺病毒避免染疫的影片，在網路流傳，且影片中誤以斗六警友會餐會為例說明高粱酒可避免染疫，陳醫師23日發表聲明為酒後失言致歉，醫院也向社會大眾表達歉意。

陳醫師聲明指出，日前他與在朋友聚餐，飲酒後發表不恰當及錯誤言論，造成專業防疫 知識傳遞錯誤及斗六警友會的聲譽損害，在此致上本身最深的歉意。另外，對於本人任職的醫院因此造成聲譽受損及困擾，本人也表示歉意，並願意接受醫院的懲處。

陳醫師說，身為醫師，在全民共同防疫、艱困面對疫情 之時，應傳遞正確且有醫療依據之言論。未來會謹記教訓，避免飲酒後失言。再次為不當的行為及言論，向社會大眾深深的致歉。

北港媽祖醫院針對陳醫師於非工作時間發生酒後失言之事，其個人言論不代表院方立場，造成社會不好的影響，深感抱歉並將對個案調查懲處。醫院強調，院方致力於優質的醫療及防疫工作，配合防疫政策全面同心抗疫，未來將加強醫護訓練，為社會提供更好的醫療服務。

最近疫情嚴峻，網路流傳一段影片，出現北港媽祖醫院陳姓外科主任醫院，在酒桌上對朋友說，吃飯時先喝半杯高粱，可殺死口咽的病毒，並以斗六市警友會68人聚餐喝酒為例，說只有8人沒有染疫，這8人都是喝高粱。

由於這段喝高粱可避免染疫的影片，在網路廣為流傳，又是出自一名外科醫師之口，引起警方重視，經斗六分局向斗六警友辦事處林姓主任查證，林主任表示，該影片的內容並非事實，強調斗六警友辦事處在疫情期間均未舉辦餐會，更無因聚餐而造成群聚染疫之事。

斗六分局經蒐證後是否涉及違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困 振興特別條例」進行追查，媽祖醫院得知後也進行調查，並對外發表致歉聲明。