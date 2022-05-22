國防部：少子化恐造成國防人力補充不足 影響募兵素質

國防部表示，因應社會少子化影響，未來可供國軍招募的社會青年將逐年減少，可能造成國防人力補充不足，以及不利募兵素質篩選的衝擊。(取自中華民國陸軍臉書粉專)

國防部 表示，因應社會少子化影響，未來可供國軍招募的社會青年將逐年減少，可能造成國防人力補充不足，以及不利募兵素質篩選的衝擊。而為確保兵力來源及人力素質，國軍志願役人力持續透過多元招募管道，吸引青年學子從軍，並提高軍事訓練役人員戰力，以滿足常備部隊編實、後備部隊擴編動員專長編管選用需求，提升常後部隊防衛戰力。

國防部資源規劃司日前向立法院提出「募兵制兵力精進檢討」書面報告，針對國軍現行募徵人力運用，報告指出，國軍部隊區分常備部隊及後備部隊，常備部隊為重型武器或專業技勤等主戰部隊，多屬中、高級軍職 專長職缺，由志願役募兵人力擔任，有助操作高科技武器及勝任專技職能，可維持專業力及保持高強度戰力，以肆應當前敵情威脅。

報告進一步說，後備部隊屬步兵守備部隊型態，以步槍兵等初級軍 職專長為主，徵集義務役役男施以軍事訓練，取得 初級及部分中級軍職專長，完訓納入後備軍人列管， 於戰時動員補充後備部隊，可適時恢復戰力，協力常備部隊作戰，以達「平時養兵少、戰時用兵多」的效益。

國防部認為，國軍自推動募兵以來，核定各類型加給及留營慰助金，整建職務宿舍，鼓勵公餘進修，精進退撫制度等政策措施，落實長留久用，並強化留營續服機制使國軍招募兵力與戰力穩定成長。而國軍志願役人力穩定成長，經歷次漢光演習驗證及災害救援經驗，均具體呈現精兵政策成效。另戰技成熟的志願役人員退伍後納入後備編管，也實質增進動員戰力。

但國防部也預警，指因社會少子化影響，未來可供國軍招募的社會青年將逐年減少，可能造成國防人力補充不足，以及不利募兵素質篩選的衝擊。為確保兵力來源及人力素質，國軍志願役人力持續 透過多元招募管道，包含就業 博覽會、就業服務站、 全民國防營區開放等，結合招募員走進校園，提供 招募諮詢服務，同時運用社群 網絡、電視廣告託播 及大眾運輸等戶外媒體廣告，增加招募訊息曝光率， 吸引青年學子從軍。並將持續與大專院校及高中職校簽訂「大學儲備軍官訓 練團(ROTC)」、「國防學士班」及「國防培育班」， 深化校園招募途徑，擴大建立永續招募機制，吸引優質青年從軍，穩定人力來源。

國防部同時指出，為提高軍事訓練役人員戰力，國防部於110年9月起，全面檢討4個月常備兵役軍事訓練方式，採維持5週「入伍訓練」，結訓後分發常、後備部隊服役，施予11週部隊實務訓練；另擇優送訓兵監單位實施儲備幹部、中級專長培訓，以滿足常備部隊編實、後備部隊擴編動員專長編管選用需求，提升常後部隊防衛戰力。

國防部說，國軍歷年積極招募及投入各項加給、營舍整建等資源，志願役人力編現及招募員額數均達計畫目標；因應少子化趨勢，將持續強化招募作為，維持退補平衡，並依社會發展滾動調整招募政策，適時掌握逐年兵源狀況，穩定招募人力；同時強化軍事訓練內容，戰時動員可配合常備部隊作戰，提升國軍整體戰力。