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96%司機不加班 端午節火車恐不到10班

記者盧逸峰／台北19日電

台鐵公司化條例草案爭議未解，立法院原排定昨天朝野黨團協商，但因既定要協商的草案多，最後未討論，預計明天再協商，將力拚下周院會清倉表決。交通部昨也再邀台鐵勞資雙方召開協調會議，會議從下午開到深夜截稿前都未結束，由於工會發起端午節不加班行動僅剩二周，馬拉松協調也凸顯交通部想趕在立院三讀通過前取得勞資共識，以化解端午疏運危機。

昨勞資雙方協商會議由交通部次長胡湘麟主持、勞動部次長王安邦列席，但從下午約3時到深夜10時餘都未結束，外界還無法取得會議共識情況。

不過，勞資雙方檯面下仍動作頻頻。台鐵企業工會發起的端午、中秋、國慶、九合一大選投票日「不加班」連署，據工會目前掌握，已逾九成六司機員參與連署，若屆時雙方仍僵持，台鐵端午節能開出的台鐵班次恐怕比勞動節班次更少，尤其端午連假疏運的挑戰遠比勞動節大，衝擊不容小覷。

台鐵企工秘書吳長智說，上次勞動節正常出勤的11名司機員中，有五名已向工會致意並表示過意不去，表態會參與這次連署，工會預估端午節能開出的火車班次應不到十班。

台鐵也出招，針對勞動節出勤人員敘獎，提出3800人名單，堪稱近年規模最大。

端午節 台鐵 勞動節

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