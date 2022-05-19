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男子代操股票吸金上億被收押禁見 老家挨轟3槍

記者邵心杰／台南19日電
鄧姓男子18日晨開車衝撞涉吸金上億的劉男住處。（記者邵心杰／翻攝）
鄧姓男子18日晨開車衝撞涉吸金上億的劉男住處。（記者邵心杰／翻攝）

台南劉姓男子涉代操股票吸金上億元，上周落網被法院收押禁見，昨晨住處遭人開車衝撞，再持霰彈槍轟三槍，槍手鄧姓男子隨即投案，稱不滿劉男行為才犯案；由於明顯預謀，且典型黑道手法，檢方研判有黑幫介入，訊後聲押鄧男，一併追查吸金案及槍擊案幕後主嫌。

廿四歲劉男原代操股票收入頗豐，常在網路炫富，近來股票市場不佳，他疑因虧損捲款落跑，已多達七十多名被害人出面指控他詐騙吸金，金額逾1億2000萬元（台幣，下同，約408萬美元）。

劉男上周在台北飯店被捕，法院裁定收押，檢警查扣約百萬現金，正在追金流時，昨天凌晨1時30分許，劉位於安平老家驚傳遭人開車衝撞及連轟三槍。21歲槍手鄧姓男子隨即騎機車到育平派出所交槍投案，稱不滿劉的行為開槍洩憤。

劉家人都還住在該處，幾天前才遭檢警搜索；鄧男臉書貼文，「什麼人該吸，什麼人不該動歪腦筋」，「那麼多人的辛苦錢，棺材本，你拿去玩女人，玩車，夜店當帥哥」，檢警幾乎確定與吸金案有關，警告意味濃厚；文中並有「我大哥」字眼，疑有人教唆。

吸金案檢警目前掌握劉有五至八個帳戶，常有數百萬金額提領，其中賣出一輛超跑即進帳2000多萬元；由於金流和代操股票金額明顯有出入，不排除流向親友或其他人。昨槍擊案後劉家一輛賓士車受損，經查是劉去年送給父親，家人主動交出，檢警依證物查扣。

台北、屏東、台南近月連傳相同手法槍擊案，槍手一作案就交槍，包括衝鋒槍、突擊步槍和霰彈槍，火力驚人，治安亮警訊。

鄧姓男子18日晨開車衝撞涉吸金上億的劉男住處，並持霰彈槍轟三槍。（記者邵心杰／翻...
鄧姓男子18日晨開車衝撞涉吸金上億的劉男住處，並持霰彈槍轟三槍。（記者邵心杰／翻攝）

股票 槍擊 超跑

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