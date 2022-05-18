從共諜查到洗錢 向心夫婦滯台905天

向心（右）、龔青夫婦被控洗錢，台北地方法院今年2月判無罪，檢方上訴，台灣高等法院17日開庭，向心感嘆「冤死了」。(記者王宏舜／攝影)

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦牽扯總統大選前澳洲 「王立強」共諜案，台北地檢署依國安法查辦不成，轉依洗錢罪起訴；一審判2人無罪，檢方又上訴，因限制出境出海期限將屆，台灣高等法院昨開訊問庭並接續準備程序。

2人限制出境出海期限5月底屆滿，高院 昨開訊問庭，向心夫妻與律師希望能速審速結，法官接續準備程序。向心夫妻認為檢方上訴無理，指檢方「起訴、上訴沒有一項是事實」。

龔青說，昨天是滯台第905天，見不到獨子，也看不到父母、公婆，煎熬心如刀割；向心則嘆「冤死了」。法官表示，下次開庭可能在9月，2人短期內仍難離台。

自稱「王立強」男子2020年總統大選前夕在澳洲爆料是向心共諜下線，向心夫婦當時在台灣，被以犯國安法發展組織罪嫌疑重大為由限制出境。但共諜案不起訴，檢方改指2人洗錢。

律師方伯勳說，限制出境審查應考量各種因素，不能因檢方起訴就認為犯罪嫌疑重大。高檢署檢察官則說，本案金流未查明，原審聲請調查但北院未函查，另國安法部分也未確定，希望高院一併函查。

國安法部分北檢去年不起訴，台灣高等檢察署認為偵查未完備，今年1月發回北檢續查。