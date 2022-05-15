訴狀寫太爛 假律師穿幫 被判刑六個月

台中莫姓男子因訴訟品質不佳，假律師身分曝光，被依違反律師法判刑六月，得易科罰金。圖為示意圖。(取材自ingimage)

台中莫姓男子無律師資格，卻擔任「司法革新生命尊嚴維護協會」理事長，因外牆掛有免費法律諮詢，吸引不少民眾入內諮詢，莫還常分析案件「贏面很大」，並接受委任寫狀紙、擔任代理人，藉此收取律師費，因訴訟品質不佳，假律師身分曝光，近日被依違反律師法判刑六個月，得易科罰金。

據調查，徐姓女子買到凶宅和賣家有官司糾紛，見司隔會上方掛有「免費法律諮詢」，因此上門求助，莫告訴她案件「贏面很大」，收6萬元（台幣，下同，約2014美元）代寫民事起訴狀，對徐女賣家請求返還不當得利，法院開庭辯論時，莫還打算擔任徐女代理人，但被法官禁止。

另名游姓女子服刑期間，她的梁姓先生探監經過司隔會，向莫詢問妻子收到支付命令該怎麼辦，莫向梁收取3000元，替游女寫狀紙向債務人提異議，梁後來又匯了3萬元給莫，梁事後拿狀紙給其他律師看，才發現該訴訟顯無理由。

法院審理時，莫辯稱沒有營利，收的錢是要捐贈給司隔會，並非處理訴訟的對價，法院比對證詞，確認莫替徐女寫訴狀、提供法律諮詢及建議，也取得徐女出具民事委任狀擔任訴訟代理人事證，證明確有辦理訴訟事件。

徐女證稱，6萬元是莫替她處理訴訟的報酬，梁男也說，莫自稱會寫狀紙，前後收費3萬3000元；法院審酌，莫明知無律師資格仍接受兩名當事人委託，破壞國家律師制度，且犯後無悔意，依兩個無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件罪，各判莫四月、三月徒刑，訂應執行六月徒刑。