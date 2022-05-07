新聞評論／疫情鋪天蓋地 綠友友還在分肥

國民黨製作「高登之亂」關係圖。（圖：取自國民黨臉書）

台灣疫情 飆破一天3.6萬人，衛福部並預估11日將達到10萬，一直習慣於「加零」的民眾，勢必感到恐慌。在此之際，市面告缺的快篩試劑，卻屢屢傳出「綠友友」搶標分肥進口商機的消息。其中，更出現「小吃店變身生醫公司」，以200萬（台幣，下同，約6.74萬美元）資本額吃下16億大單的奇譚。在負責人的欠債紀錄被揭發後，該公司立刻宣布「棄單」，衛福部長陳時中 還為其喊冤，聲稱這對「殷實企業」不公。陳時中的「殷實」標準，令人好奇。

這波快篩試劑進口，一再出現綠營友好企業率先獲准的消息，手法毫不遮掩。相形之下，前衛生署長楊志良早就申請要「捐贈」1000萬劑快篩試劑，卻屢遭衛福部刁難阻擋。楊志良捐的是中國大陸製造的快篩試劑，獲有歐盟 的核准證明；而衛福部刁難的藉口則是，進口試劑必須檢附美、加、澳洲的核准證明，不接受歐盟核准證明。奇怪的是，衛福部獨尊美加澳的權威，在它眼裡，難道歐盟是落後地區？全球廣泛使用的BNT疫苗，不就是德國企業研發？

衛福部之所以拒絕楊志良的快篩捐贈，表面上看似出於「反中」，因為該試劑是「中國製造」。但更深層的原因，一則唯恐藍營藉此凸顯民進黨部署遲緩，二則是若予核准，這1000萬劑快篩占掉市場一角，其他「綠友友」可以分享的空間便少了一塊。因此，儘管島內疫情鋪天蓋地，衛福部寧可用「要求補件」拖著楊志良，也不讓這1000萬劑免費試劑登台。同樣的手法，衛福部去年千方百計阻擋鴻海創辦人郭台銘捐BNT疫苗時，已上演過一回，如今愈發老練，也更肆無忌憚。

當然，見識過陳時中兩年翻雲覆雨演出的民眾，許多人也變聰明了。上周衛福部核准首款唾液快篩試劑，中獎的「福又達」公司，立刻被網友揪出與「高端」是同一負責人，兩家公司甚至設在內科同棟大樓。對於外界的「圖利」之譏，陳時中回應：「這有什麼關係！」至於政府指名徵用的羅氏快篩試劑，其台灣代理商「牛耳生技」負責人蔡朝正，則是綠營前立委蔡煌瑯之兄。對此，陳時中也說：「這是很平常的事。」

陳時中有一種特殊的應對能力，能用太極神功擋掉所有飛來之箭，這是他能把區區衛福部長做成「天下第一大部」的奧祕。縱使如此，他要如何解釋一個小吃店化身生技公司，並以200萬資本額吃下16億快篩大單的傳奇？這家「小蝦米吞大鯨魚」的高登公司，負責人劉緯澤原在長庚醫院美食街開小吃店，沒有任何醫療專業背景。前年底他轉型為「生醫公司」，去年8月被衛福部納入進口醫療器材的許可名單；這兩天，它在沒有任何經營實績下，取得了16億元的大單，將進口1700萬劑快篩試劑。如此勵志的故事，神奇到令人難以想像。誰料，劉緯澤先前幾次買空賣空欠債的法律紀錄被揭發，高登立即連夜宣布「棄單」不買了；這是因為含冤莫白，還是因為心虛而逃？

半月前，台中市一家黑心生技業者遭到起訴，它以養石斑魚的池水裝罐，謊稱「海洋活性胜肽」出售，四年賣出十噸池水。台灣的生技、生醫詐騙案如此猖獗，除了經濟部商業登記管理不實，也可歸咎衛福部放任業者吹噓招搖。這次，外界拆穿高登的幌子，陳時中毫不自省，竟反控在野黨「政治干預商業」。他怎麼不想想，在台灣疫情鋪天蓋地之際，他隻手阻擋楊志良的捐贈，卻包庇惡跡累累的廠商拿下大單，他到底把心思放在哪裡？