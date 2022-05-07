我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

新聞評論／疫情鋪天蓋地 綠友友還在分肥

聯合報社論
國民黨製作「高登之亂」關係圖。（圖：取自國民黨臉書）
國民黨製作「高登之亂」關係圖。（圖：取自國民黨臉書）

台灣疫情飆破一天3.6萬人，衛福部並預估11日將達到10萬，一直習慣於「加零」的民眾，勢必感到恐慌。在此之際，市面告缺的快篩試劑，卻屢屢傳出「綠友友」搶標分肥進口商機的消息。其中，更出現「小吃店變身生醫公司」，以200萬（台幣，下同，約6.74萬美元）資本額吃下16億大單的奇譚。在負責人的欠債紀錄被揭發後，該公司立刻宣布「棄單」，衛福部長陳時中還為其喊冤，聲稱這對「殷實企業」不公。陳時中的「殷實」標準，令人好奇。

這波快篩試劑進口，一再出現綠營友好企業率先獲准的消息，手法毫不遮掩。相形之下，前衛生署長楊志良早就申請要「捐贈」1000萬劑快篩試劑，卻屢遭衛福部刁難阻擋。楊志良捐的是中國大陸製造的快篩試劑，獲有歐盟的核准證明；而衛福部刁難的藉口則是，進口試劑必須檢附美、加、澳洲的核准證明，不接受歐盟核准證明。奇怪的是，衛福部獨尊美加澳的權威，在它眼裡，難道歐盟是落後地區？全球廣泛使用的BNT疫苗，不就是德國企業研發？

衛福部之所以拒絕楊志良的快篩捐贈，表面上看似出於「反中」，因為該試劑是「中國製造」。但更深層的原因，一則唯恐藍營藉此凸顯民進黨部署遲緩，二則是若予核准，這1000萬劑快篩占掉市場一角，其他「綠友友」可以分享的空間便少了一塊。因此，儘管島內疫情鋪天蓋地，衛福部寧可用「要求補件」拖著楊志良，也不讓這1000萬劑免費試劑登台。同樣的手法，衛福部去年千方百計阻擋鴻海創辦人郭台銘捐BNT疫苗時，已上演過一回，如今愈發老練，也更肆無忌憚。

當然，見識過陳時中兩年翻雲覆雨演出的民眾，許多人也變聰明了。上周衛福部核准首款唾液快篩試劑，中獎的「福又達」公司，立刻被網友揪出與「高端」是同一負責人，兩家公司甚至設在內科同棟大樓。對於外界的「圖利」之譏，陳時中回應：「這有什麼關係！」至於政府指名徵用的羅氏快篩試劑，其台灣代理商「牛耳生技」負責人蔡朝正，則是綠營前立委蔡煌瑯之兄。對此，陳時中也說：「這是很平常的事。」

陳時中有一種特殊的應對能力，能用太極神功擋掉所有飛來之箭，這是他能把區區衛福部長做成「天下第一大部」的奧祕。縱使如此，他要如何解釋一個小吃店化身生技公司，並以200萬資本額吃下16億快篩大單的傳奇？這家「小蝦米吞大鯨魚」的高登公司，負責人劉緯澤原在長庚醫院美食街開小吃店，沒有任何醫療專業背景。前年底他轉型為「生醫公司」，去年8月被衛福部納入進口醫療器材的許可名單；這兩天，它在沒有任何經營實績下，取得了16億元的大單，將進口1700萬劑快篩試劑。如此勵志的故事，神奇到令人難以想像。誰料，劉緯澤先前幾次買空賣空欠債的法律紀錄被揭發，高登立即連夜宣布「棄單」不買了；這是因為含冤莫白，還是因為心虛而逃？

半月前，台中市一家黑心生技業者遭到起訴，它以養石斑魚的池水裝罐，謊稱「海洋活性胜肽」出售，四年賣出十噸池水。台灣的生技、生醫詐騙案如此猖獗，除了經濟部商業登記管理不實，也可歸咎衛福部放任業者吹噓招搖。這次，外界拆穿高登的幌子，陳時中毫不自省，竟反控在野黨「政治干預商業」。他怎麼不想想，在台灣疫情鋪天蓋地之際，他隻手阻擋楊志良的捐贈，卻包庇惡跡累累的廠商拿下大單，他到底把心思放在哪裡？

陳時中 疫情 歐盟

上一則

快篩陽+視訊確診 柯文哲酸中央：讓人「三條線」

下一則

台灣新增4萬6536確診、11死亡 陳時中：中重症仍會升高

延伸閱讀

台檢驗量能塞 確診藏黑數 小心第二波死亡浪潮來襲

台檢驗量能塞 確診藏黑數 小心第二波死亡浪潮來襲

柯文哲：染疫黑數恐達5倍 快篩劑不夠更慘

柯文哲：染疫黑數恐達5倍 快篩劑不夠更慘
高登棄標 陳時中指政治干預商業 藍批：說棄就棄？

高登棄標 陳時中指政治干預商業 藍批：說棄就棄？
單日確診破3萬 3族群快篩陽視同確診 社區黑數恐大增

單日確診破3萬 3族群快篩陽視同確診 社區黑數恐大增

熱門新聞

（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

2022-05-04 17:27

大屋頂下／普亭給習近平作了示範 兩岸別上美國當

2022-05-01 07:52
台灣入境檢疫天數，由原本的「10+7」縮短為「7+7」，也就是七天居家檢疫加上七天自主健康管理。（本報資料照片）

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

2022-05-04 02:29
台灣前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。(本報翻攝資料照)

通緝21年 台前上校劉冠軍涉盜國安密帳 651萬美元財產沒收

2022-05-02 10:54

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增