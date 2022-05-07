苦上加苦 台4月物價漲 CPI衝3.38%九年半新高

四月消費者物價指數年增率（CPI）達3.38%，以蔬菜、水果、外食費上漲民眾感受最深。(記者林俊良／攝影)

民眾正為疫情 失控所苦，物價飆升幅度讓人民苦上加苦。主計總處昨天公布4月消費者物價指數 （CPI）年增率3.38%，不僅連續九個月「破二」通膨警戒線，更是連續兩個月破三，續創九年半新高；外食費年增率再擴大為5.56%，刷新13年4個月紀錄。

主計總處官員表示，4月CPI年增率擴大來自蔬菜 、水果漲幅，如果天候變好加上基期因素，5月CPI破三機率仍高，但指數會比4月小。學者則認為，「CPI要回到過去幾乎是不可能」，台經院院長張建一指出，物價壓力下半年才有可能趨緩；中央大學經濟系教授徐之強預估，恐怕要等到第三季，CPI年增率才會回落3%以下。

面對國內是否浮現通膨疑慮以及停滯性通膨風險，官員統統否認。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，俄烏戰事未歇，國際原物料漲幅要大幅縮小不易，由於相關農工原料都是進口，廠商生產成本降不下來，物價上漲壓力大，但通膨是指一定期間內物價連續顯著上漲，目前並無此現象。

至於停滯性通膨風險，曹志弘表示，受到新台幣大幅貶值影響，國內廠商進貨成本增加，國內物價雖上漲，但第一季經濟成長率年增率仍有3.06%，製造業產能持續擴增，並無停滯性通膨狀況。

3月CPI年增率已達百分之3.27%，四月又增加到3.38%，曹志弘表示，4月因天候因素，導致蔬菜年增率高達27.7%、水果也上漲13.74%，加上肉類及蛋類也分別漲了5.9%、21.39%，以致4月從%、核心%到外食費，都較上月擴大，其中核心%2.47%，也創13年新高紀錄。

行政院關切的17項民生物資年增率百分之4.41%一，也創七年新高，除了雞蛋類漲幅24.39%外，麵粉、麵包價格年增率都達7%以上，豬肉也漲了7.66%，民眾的確被日常生活物價壓得喘不過氣。

物價飆漲，外界預期明年基本工資也會漲。(本報資料照片)

外食費更是狂漲，年增率從3月5.26%，擴大為5.56%，創近13年半最大漲幅。中式早餐年增率9.65%、西式早餐7.27%、中式麵食6.64%、中式米食6.55%、火鍋類漲6.47%。

值得注意的是，4月%中購買頻率為每個月購買一次商品漲幅衝上7.14%，同樣打破13年半紀錄，較以往都在5%差很大。

4月消費者物價指數年增率連續二個月飆破3%，台經院院長張建一認為，物價壓力下半年才有可能趨緩，中央大學經濟系教授徐之強也持同樣看法。學者認為，「大家要習慣東西會變得稍貴一點」。

此外，張建一表示，過去台灣物價真的很低，甚至CPI年增率還出現負成長，但要回到過去幾乎是不可能，民眾一定要有這樣的思維和心理準備。因為台灣近幾年的經濟很好，加上供應鏈移轉，許多東西都不再是從中國大陸進口，「大家要習慣東西會變得稍貴一點，但也不可能漲得亂七八糟」。

看好台灣的CPI年增率有機會在下半年趨緩，除了因為基期因素外，張建一表示，也是希望俄烏戰爭能夠趕快落幕。

徐之強表示，依目前國際情勢看來，國內通膨壓力有機會在下半年降下來，因為近來美國、歐盟、中國大陸的經濟成長率都下滑，需求沒那麼強勁，又加上美國聯準會（Fed）再度升息，通膨壓力自然也就會減緩。