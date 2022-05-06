弟弟派攻千億金庫 劍指長榮海運 「出招」要拉張國華下馬

長榮經營權之爭，弟弟派準備搶下長榮國際巴拿馬（EIS）。EIS由張榮發及他四個兒子張國華（左起）、張國明、張國政、張國煒各持股20%。（本報資料照片）

長榮 集團經營權之爭協商無望，兄弟戰況激烈，弟弟派大動作準備搶下巴拿馬長榮國際（EIS），由於EIS是長榮海運的最大股東持股逾7%，並握長榮海運兩席董事，弟弟派打算在5月10日召開巴拿馬長榮國際股東會 ，換掉張國華、選新董事長，解鎖張榮發神祕海外金庫，劍指長榮海運經營權。

儘管總裁張榮發大房長子張國華，多次向二子張國明、三子張國政及二房張國煒等弟弟們喊話「好好來談」，並提出解散兩家族控股公司，對於「清算賣股救長榮」的解方，並不埋單。

根據老臣說法，成立近半世紀的EIS，估計資產總計至少台幣上千億元。EIS由張榮發及他四個兒子張國華、張國明、張國政、張國煒各持股20%，這家公司就像是長榮集團的海外控股公司，「1968年長榮海運成立，EIS也在1975年成立伴隨成長，在全球各主要國家的子公司、孫公司有上百家，多到連總裁張榮發也數不清」。

巴拿馬長榮國際的業別包括輪船、辦公大樓、貨櫃廠、貨運物流、飯店、碼頭、住宅等諸多領域，在巴拿馬、倫敦、紐約、東京、漢堡的長榮辦公大樓，及巴黎、曼谷、檳城的長榮桂冠酒店，都屬於該公司的資產。

EIS長期掌控在大哥張國華與老臣柯麗卿手中，張國華並掛名「永久董事長」，身為股東的張家弟弟們六年來從未收到開會通知書。「今年張國煒一家之所以會跟大房弟弟派合作，其一是不讓柯麗卿續掌長榮國際，另一個目標就是打開EIS的神祕大門。」市場人士說，現在兩房三位兄弟結盟，加起來的股權有60%，不僅過半可開成會，也占盡多數優勢，等於有了解鎖神祕金庫的鑰匙。

法律專家指出，為了搶長榮集團經營權，弟弟派攻勢「遍地開花」，創辦人張榮發三子張國政投入長榮海運、長榮航委託書徵求人，為明年經營權之爭先行練兵。

再者，弟弟派拿下長榮國際後，已囊括中再保、立榮航空等事業，6月將再戰長榮鋼鐵，步步進逼；市場解讀，巴拿馬長榮國際握有長榮海運約7.4%股權，若加上長榮國際的長榮持股4.95%，則長榮海運經營權鑰匙等於拿在手上，而長榮海運又是長榮航空大股東，換言之，誰掌握巴拿馬長榮國際，等於先贏了一半。

弟弟派這次推舉張國明為召集人，以股權過半名義，在5月10日發起召開股東臨時會，地點就在台北長榮桂冠酒店，並已於四月下旬寄送開會通知給各股東；張榮發身後未分配的部分，則由柯麗卿等四位遺囑執行人負責。預計股臨會當天將討論永久董事長人事案、如何解散EIS、買回股權等議題。