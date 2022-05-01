新聞眼／停駛抗爭過後 台鐵問題依舊

不滿交通部強推台鐵公司化條例，台鐵企業工會選定五一勞動節發動不加班行動，造成台鐵當天表定列車全面停駛，圖為台鐵E1000型推拉式自強號離站。（本報資料照片）

不滿交通部強推台鐵 公司化條例，台鐵企業工會選定五一勞動節 發動不加班行動，造成台鐵當天表定列車全面停駛，儘管台鐵為「充場面」，硬是開出18列次加班車，但外界更關心的是，當台鐵停駛過後，工會和交通部對台鐵公司化的歧見究竟何時可以化解，在未獲員工支持的台鐵改革，又真的會成功嗎？

工會此次抗爭，源自於台鐵公司化的爭議，無論是政院、交通部、台鐵局、台鐵工會，乃至於台鐵所有員工，對於台鐵最終得走向公司化，其實都有共識，但公司化是不是就能讓台鐵變安全，政府的公司化條件是不是合理，卻是至今最大爭議點之一。

但面對這些爭議，交通部對外說不清，對內則是不想說，68場公司化說明會，一級主管一問三不知，部長級說明會，則是「趕時間」，也不准員工提問，這樣子的溝通方式，也難怪員工不心服，尤其當王國材自喻為「台鐵組織改革的『始作俑者』」，更是令人傻眼，難道王國材認為台鐵改革是在做壞事、開惡劣風氣嗎？

台鐵企業工會早在一個多月前就對外宣布了這場「不加班」行動，換句話說，交通部有長達一個多月的時間可以溝通，但交通部錯估形勢，一直不把工會的宣示放在心上，認為工會只是喊喊而已，甚至台鐵內部還有官員笑說「不過就是不加班，有這麼嚴重嗎」，政府吃定台鐵員工的態度，造就了今天火車停駛的局面。

台鐵公司化條例還在立院，等待朝野協商，16個子法還未推出，但政府沒有耐性徐徐推動改革的情況下，未來交通部和工會恐還是爭議不斷，面對這樣子強勢硬推的態度，工會也只能拿出勞工 的「本錢」，繼續行使合法休假權，只是受影響的大眾權益，政府在乎嗎？