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華視再爆2錯誤…上海確診人數、美國職棒大聯盟隊徽誤植

記者李姿瑩、林政忠／台北1日電
眼尖網友發現華視新聞又出包，將上海確診「1萬181」病例誤植成「1181萬」病例。（圖：讀者提供）
眼尖網友發現華視新聞又出包，將上海確診「1萬181」病例誤植成「1181萬」病例。（圖：讀者提供）

華視新聞自日前連續發生跑馬燈字幕誤植等重大失誤，造成陳郁秀、陳雅琳雙雙請辭。然而新任董事長鄭自隆才剛上任，昨天又出現了字幕出錯，以及圖案誤植等錯誤。

懲處結果昨天火速出爐，由於闖禍的編輯就是之前造成重大失誤字幕的同一人，目前已請辭負責，新聞台製播部經理也同步請辭獲准。新任華視董座鄭自隆昨直言，「我無言、只是傷心」。

觀眾昨天發現，上海新冠肺炎確診人數「1萬181例」，華視新聞卻誤植，在跑馬燈字幕出現「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」的錯誤訊息。此外，在報導美國職棒大聯盟戰績時，把明尼蘇達雙城隊的隊徽放成芝加哥白襪隊，芝加哥白襪隊的隊徽被改成堪薩斯皇家，讓觀眾立刻截圖抗議。

華視回應表示，美國職棒大聯盟隊徽誤植，經查為助理導播於字幕機模板初期設定時，圖檔路徑連結不確實，導致字幕機顯示錯誤圖檔，事後球評已經在節目中口頭勘誤。

至於新聞快訊出現上海確診人數錯誤，則是因為編輯未遵循新聞SOP執行，發現錯誤後已經循緊急處理程序先進廣告，並緊急更正錯誤內容。

「國際橋牌社」導演汪怡昕表示，華視錯誤實在俯拾即是，這就是治理崩壞的恐怖，不是什麼第五縱隊，「治理崩壞的威力完全不亞於第五縱隊」；華視誤報確診數秀了半個多小時，還是台視新聞部的朋友打電話去華視新聞部提醒，華視才下掉。他建議，第6屆公廣集團董事會應提早總辭，以表達董事們不戀棧權力的意志。

眼尖網友發現華視新聞將美國職棒大聯盟（MLB）明尼蘇達雙城隊隊徽誤植成芝加哥白襪...
眼尖網友發現華視新聞將美國職棒大聯盟（MLB）明尼蘇達雙城隊隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽誤植成堪薩斯皇家。（圖：讀者提供）

芝加哥 皇家 導演

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