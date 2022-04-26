不接受慰留 暫代華視台長 陳雅琳自稱忍辱負重

華視新聞頻出包，董事長陳郁秀（中）和代總經理陳雅琳（右）請辭，兩人25日前往立院報告，皆表示不會接受慰留，左為文化部長李永得。（記者陳正興／攝影）

華視新聞五天連三次出包，華視董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳請辭董總後，昨首次到立法院教育 委員會報告。兩人在答詢立委萬美玲提問時皆指「不接受慰留」，但陳雅琳稱自己是「忍辱負重」繼續暫代新聞台長；文化部長李永得則因多次代陳雅琳反駁立委，遭教委會召委、議事主席林奕華要求「不要反質詢」。

昨多位立委質疑陳雅琳身兼代總經理、新聞台長、主播、節目製作人，還要自己出國去採訪，導致華視管理鬆散。陳雅琳說，這是當初簽的契約；出事後她曾想過也辭新聞台長，但多人因出包被懲處、離職，她再辭管理階層會真空，只好「忍辱負重」暫代。但萬美玲追問，「這個辱是誰給的？」陳雅琳想了幾秒回答：「我們自己犯下的。」

萬美玲還說，在出國團隊中，有一位非華視的人力配置，質疑華視虧損嚴重，出差不找自家員工，卻多花錢找親信？陳雅琳指是因人力不足，以承攬合約找非編制人員。萬美玲追問陳雅琳後續人事、承攬人員薪資、是否涉嫌自肥？李永得卻認為這些不必回答，並跳出來指立委「搞錯重點」，認為許多事須尊重華視董事會決定，「連我都管不到這麼細。」

李永得除對萬美玲的質詢反唇相譏，對立委王婉諭的質詢也動怒，認為她質詢時斷章取義、畫錯重點，甚至直言「跟政府有關的到立法院來都是災難」，遭林奕華糾正、要李永得不要反質詢。李永得隨後才向王婉諭道歉。

陳雅琳說，目前已配合NCC、公廣基金會行政調查，也配合調查局釐清資安 疑慮。華視監察人亦召開內控檢討會議，並明定「新聞棚專案錄製流程」，嚴格執行新聞開播前Check list，增加晨、夜時段編審人力，落實製作人把關與監看機制。至於編業，已修定華視內控制度，開始修改華視藝文採購管理準則。

對於華視接受僑委會編業卻打獨家、編業標示不明之事，陳郁秀認為，公廣集團頻頻接受政府編業，必須檢討。陳雅琳則說，華視16年來自負盈虧、沒拿政府任何預算 ；拿政府編業採訪，卻打獨家新聞，是因為就經理人角度，一次出差希望有更大效益，過程遇到紐約槍擊案、法國大選，也都有處理，且這部分是用華視預算因應。