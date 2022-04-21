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台灣富邦蔡家前進英超足球 悍將被美媒誤認在中國

中央社／洛杉磯21日專電

多方勢力競標英國切爾西足球隊之際，外媒報導，台灣富邦集團的蔡家名列投標買家之一的股東。但也發生意外插曲，美媒將富邦旗下的悍將棒球隊誤認在中國。

CNBC、富比世、CBS等美國媒體今天引用英國天空新聞網（Sky News）的報導，指出女子網球明星小威廉絲（Serena Williams）、 F1賽車明星韓密爾頓（Lewis Hamilton）各自承諾出資1000萬英鎊（約1303.1萬美元）參與投標。

這兩名世界級的運動明星加入英國富商布勞頓（Martin Broughton）組成的大集團，這個集團是目前競標英格蘭超級足球聯賽（Premier League）名門球隊切爾西（Chelsea Football Club）的三支主要勢力之一。

俄羅斯入侵烏克蘭後，英國政府對切爾西的俄羅斯籍老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）實施制裁。阿布拉莫維奇3月初宣布出售球隊。

天空新聞網報導，布勞頓為首的集團裡，除了新加入這兩位高知名度的運動明星，金主還包括加拿大最大電信營運業者羅傑斯通訊公司（Rogers Communications）的羅傑斯家族，並點名「擁有台北富邦勇士隊、富邦悍將棒球隊的台灣蔡家」。

哥倫比亞廣播公司CBS運動網站記者班傑爾 （Chris Bengel）在進行背景說明的時候提到，富邦蔡家擁有的富邦勇士籃球隊是東南亞職業籃球聯賽（ABL）的隊伍之一，此外還有一支「在中國的富邦悍將棒球隊」（the Fubon Guardians baseball team in China）。

這不是第一次，台灣的中華職棒聯盟（Chinese Professional Baseball League）遭外國媒體誤認為中國棒球組織。

2020年中華職棒在疫情之下領先全世界開打，登上各國主要媒體版面，但也發生美國媒體記者將聯盟英文名稱Chinese解讀為中國職棒的小插曲。

當時總統蔡英文在臉書用雙語公開澄清：「CPBL中華職棒是台灣的職棒」（The CPBL is Taiwan’s professional baseball league）。

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