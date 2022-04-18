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台灣戲曲中心也有宮廟藏身 名角耆老齊聚為祖師爺賀壽

記者陳宛茜／台北報導
台灣戲曲中心在大表演廳側台設有「三聖宮」，供奉梨園祖師爺唐明皇。圖／傳藝中心提供
台灣戲曲中心在大表演廳側台設有「三聖宮」，供奉梨園祖師爺唐明皇。圖／傳藝中心提供

位於捷運芝山站旁的現代劇院「台灣戲曲中心」，裡頭竟然藏了一間宮廟？18日是梨園守護神「祖師爺」壽誕，國立傳統藝術中心與中華民國國劇協會邀集台北新劇團、當代傳奇劇場、國立台灣戲曲學院京劇團、栢優座、國光劇團及多位梨園名角與耆老等齊聚台灣戲曲中心大表演廳後台「三聖宮」一同參拜，為祖師爺賀壽。

戲曲界的祖師爺是誰？答案是唐明皇。戲曲從業人員常自稱為「梨園子弟」，據傳唐明皇雅好樂舞，設置「梨園」為宮廷樂舞組織，因此後世戲曲界奉唐明皇為「祖師爺」，亦敬稱「老郎神」。戲曲界亦奉祀道教九天翼宿星君，為主管音樂、舞蹈演藝之神，以農曆3月18日為誕辰日，或認為唐明皇與翼宿星君實為二位一體。台灣北管、歌仔戲、布袋戲界則信奉西秦王爺或田都元帥，南管界奉祀孟府郎君。

台灣戲曲中心在大表演廳側台設有「三聖宮」，供奉梨園祖師爺唐明皇，演員上場前每每合十禮敬，讓演出在祖師爺的「照看」下順利進行，香火延續，意義深遠。

此一祖師爺神像原本安奉於木柵國光劇團劇場後台三聖宮，梨園子弟可自由進出參拜。後戲曲中心成立，三聖宮遂隨團遷入，平日香火由劇團供奉，每年歲末封箱、新春開箱、祖師爺壽辰等，皆舉辦莊重儀式。但因三聖宮位於專業演出場館內部，進出須有門禁管控，梨園子弟無法自由參拜，兼之近兩年疫情紛擾，儀式活動亦傾向不對外開放，少了許多前賢後輩交流的機會。 　　

為此，傳藝中心今年首度協同國劇協會，在祖師爺壽誕之日，邀請梨園耆老、行內集賢一同為祖師爺祝壽參拜。

傳藝中心表示，梨園子弟敬奉祖師爺，是一項深厚且珍貴的文化傳統。祝壽儀軌大致可分為鳴炮、奏樂、換袍、參駕等。在這一天，會將祖師爺身上的蟒袍與王帽換掉，穿上黃帔及九龍冠，意為請祖師爺換上比較輕鬆的居家服，接受梨園子弟以古禮參駕敬拜。透過莊重的祝壽儀式，不僅表現梨園從業者致力護守戲曲薪傳的堅定信念，同時也是凝聚梨園行內一家親、關懷耆老、彼此互助共榮的精神指標。

梨園守護神唐明皇壽誕，國立傳統藝術中心與中華民國國劇協會邀集台北新劇團、當代傳奇...
梨園守護神唐明皇壽誕，國立傳統藝術中心與中華民國國劇協會邀集台北新劇團、當代傳奇劇場、國立台灣戲曲學院京劇團、栢優座、國光劇團及多位梨園名角與耆老等齊聚台灣戲曲中心大表演廳後台「三聖宮」，為祖師爺賀壽。圖／傳藝中心提供

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