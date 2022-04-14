馬達從天而降砸傷路跑男 北市府判賠927萬

陳姓男子參加「2017台北渣打公益馬拉松」，卻在麥帥二橋下遭從天而降的馬達擊中頭部，台灣高等法院今判台北市工務局新建工程處賠償927萬餘元。（示意圖，本報系資料照片）

陳姓男子五年前參加台北渣打公益馬拉松 ，經麥帥二橋下時遭從天而降馬達擊中，腦震盪且多顆牙齒斷裂、頸椎滑脫，認知功能出現障礙，醫院評估需長期追蹤。陳認為台北市政府工務局新建工程處管理疏失，求償1073萬元（台幣，下同，約37萬美元），台北地方法院判新工處賠償915萬餘元，雙方皆上訴；台灣高等法院13日判新工處共得賠927萬餘元。

陳2017年2月12日與妻子參加路跑，當時麥帥二橋上一部重達27公斤的馬達自10公尺高橋面掉落，砸中陳的頭部，陳痛到暈倒。陳認為新工處疏於維護，求償醫藥費、精神慰撫金外，另勞動能力減損四成，主張至他滿65歲為止，應賠償748萬元工作損失。

新工處否認管理疏漏，不認為陳因事故而有甲狀腺出血囊腫、功能性失憶、認知功能障礙等傷害，且他接受治療後已康復，回到原工作崗位，還參加各種馬拉松比賽，沒有理由請求勞動能力減損。陳既康復，賠償金約10萬至20萬元就夠。

高院 認定依國家賠償法規定，新工處應負損害賠償責任；計算醫療費 用、勞動能力減損、未來回診及交通費用、看護費與精神慰撫金後，認為總計應賠927萬2163元。