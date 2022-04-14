我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

馬達從天而降砸傷路跑男 北市府判賠927萬

記者王宏舜／台北報導
陳姓男子參加「2017台北渣打公益馬拉松」，卻在麥帥二橋下遭從天而降的馬達擊中頭部，台灣高等法院今判台北市工務局新建工程處賠償927萬餘元。（示意圖，本報系資料照片）
陳姓男子參加「2017台北渣打公益馬拉松」，卻在麥帥二橋下遭從天而降的馬達擊中頭部，台灣高等法院今判台北市工務局新建工程處賠償927萬餘元。（示意圖，本報系資料照片）

陳姓男子五年前參加台北渣打公益馬拉松，經麥帥二橋下時遭從天而降馬達擊中，腦震盪且多顆牙齒斷裂、頸椎滑脫，認知功能出現障礙，醫院評估需長期追蹤。陳認為台北市政府工務局新建工程處管理疏失，求償1073萬元（台幣，下同，約37萬美元），台北地方法院判新工處賠償915萬餘元，雙方皆上訴；台灣高等法院13日判新工處共得賠927萬餘元。

陳2017年2月12日與妻子參加路跑，當時麥帥二橋上一部重達27公斤的馬達自10公尺高橋面掉落，砸中陳的頭部，陳痛到暈倒。陳認為新工處疏於維護，求償醫藥費、精神慰撫金外，另勞動能力減損四成，主張至他滿65歲為止，應賠償748萬元工作損失。

新工處否認管理疏漏，不認為陳因事故而有甲狀腺出血囊腫、功能性失憶、認知功能障礙等傷害，且他接受治療後已康復，回到原工作崗位，還參加各種馬拉松比賽，沒有理由請求勞動能力減損。陳既康復，賠償金約10萬至20萬元就夠。

高院認定依國家賠償法規定，新工處應負損害賠償責任；計算醫療費用、勞動能力減損、未來回診及交通費用、看護費與精神慰撫金後，認為總計應賠927萬2163元。

馬拉松 高院 醫療費

上一則

張國煒接立榮董事長 認同長榮還是「張家人」來管

下一則

美國人權報告點名 關切台灣外勞權益

延伸閱讀

波士頓馬拉松下周一舉行 紐約地鐵槍擊案後加強保安

波士頓馬拉松下周一舉行 紐約地鐵槍擊案後加強保安
黑鼻、眼神歪 女胸刺布袋戲大失敗 刺青師判賠10萬

黑鼻、眼神歪 女胸刺布袋戲大失敗 刺青師判賠10萬
長者染疫重症 出院一年後失智風險增15倍

長者染疫重症 出院一年後失智風險增15倍
新州男路怒痛毆退休警 判賠160萬

新州男路怒痛毆退休警 判賠160萬

熱門新聞

台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣首座葛萊美得主 進美國海關差點「被遣返」

2022-04-06 20:51

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。（圖：花蓮分署提供）

積欠千萬遺產稅 他名下千坪農「墓」地遭法拍

2022-04-08 00:15
彭明敏（前右）。（本報資料照片）

「台獨教父」彭明敏離世 享耆壽98歲

2022-04-07 20:46
UH-60M直升機。（本報資料照片）

拒除役艦艇、不買阿帕契 台對美軍購首提「4不」

2022-04-12 02:28
台灣外交部。報系資料照片

台外交部宣布：即日起放寬外籍親屬申請入境探親

2022-04-12 09:25

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫