獅子山共和國籍貨船遇難 台韓馳援尋獲4韓籍船員遺體

台韓兩國艦艇持續在台灣海峽共同執行搜救任務，台方海巡署投入嘉義艦與屏東艦，伴隨韓國海巡3012艦（左）航行。拍攝者位於嘉義艦。(圖：海巡署提供)

獅子山共和國籍貨船「KYOTO1」日前經過澎湖外海，發出求救訊號，船上有韓籍船員失聯。海巡署昨日出示台韓兩方艦艇上午持續共同執行搜救的畫面，韓方「KCG-3012」海巡艦旁，有我海巡屏東艦、嘉義艦伴隨。

動力船上共6名韓籍船員失聯。國搜中心表示，昨晚8時32分經南韓 搜救中心協助確認第4名尋獲遺體為韓籍船員，另2名失蹤持續搜救中。

海巡署因同意南韓派遣兩艘救難艦船進入台灣海峽共同搜救，遭抨擊是「喪權辱國」，質疑若是中國大陸同樣放行？海巡署、國防部 與國搜中心均指，此案是經台方核定同意的國際聯合搜救行動，人道救援是普世價值，未違反入境規定且事涉人命搜救，無海事管轄權爭議。

獅子山共和國籍貨船「KYOTO1」在4月7日清晨6時多，於澎湖澎湖烏崁漁港外0.7海浬發出遇險訊號，海巡署當下派遣艦艇應處。

同天下午4時，國搜中心另接獲韓國搜救協調中心申請，海巡署基於人道考量，同意韓國派遣二艘救難艦到澎湖海域實施搜救。

針對被質疑若是大陸搜救船是否也放行？海巡署說，陸方如有救援遇險船舶實需，可向航政主管機關交通部航港局申請，經審核同意後，在不妨礙安全狀況下，進入台方限制或禁止水域共同實施搜救；今年也曾同意陸方派船共同執行搜救作業二案。