陸封城衝擊產業鏈 新台幣貶破29元 創近19個月以來新低

新台幣匯率跌跌不休，11日收盤一舉貶破29元。(本報資料照片)

美國聯準會放鷹，美10年期公債殖利率衝3年新高，一度升抵2.78％，帶動外資熱錢流出7~8億美元，導致台幣昨日一舉摜破29元關卡，爆24.91億美元巨量，終場貶值1.44角收29.05元，睽違一年五個月再見29元字頭，而上海、昆山持續封城，衝擊台廠供應鏈，也導致台股 重挫236點。

據本報系經濟日報報導，外資昨在台北股匯雙殺，在集中市場賣超340.4億元導致台股重挫，1萬7000點岌岌可危，新台幣更爆量下跌，摜破29元大關，央行 進場調節仍難擋外資匯出力道。匯銀主管指出，昨日外資熱錢加速流出，單日淨匯出7～8億美元，力道較8日增加逾倍，出口商雖有部分出手拋匯，但午盤後縮手，加上投信、壽險美元買盤，擴大新台幣貶值幅度，不僅連6貶、創近19個月以來新低，貶幅還寫下一年來最大。

新台幣昨日以28.94元開盤後，沒多久就貶破29元，央行盤中調節，出口商也趁勢出手拋匯，但仍不敵內、外資力道，午盤過後，新台幣擴大貶幅，一度重貶1.73角至29.079元，終場以貶值1.44角收在29.05元。匯銀主管直言，「央行盤中就有一些動作，出口商一度有出手拋匯，但外資匯出量太大，擋不住」。

另據台灣中國時報報導，俄烏戰事歹戲拖棚，上海、昆山持續封城，衝擊台廠供應鏈，加上美國聯準會（Fed）將擴大升息並啟動縮表訊息，美股科技股賣壓出籠，除道瓊外的3大指數 全收黑，主要亞股多回檔，台股昨日殺聲隆隆，外資大舉匯出。

外匯交易員指出，國際上利空不斷，疫情可能失控的傳言未停，預期輸入型通膨壓力恐怕進一步擴大，央行一改先前阻升手腕，上月開始多次進場調節，昨日持續阻貶新台幣。外匯交易員分析指出，通膨指數爆表，央行3月火速宣布升息1碼，就是為了熄火通膨，但如新台幣貶得太重，就會抵銷升息效果，尤其近期漲最凶的能源、糧食價格，多為進口，新台幣就算有不貶不行的壓力，也只能慢慢貶。

事實上，外資這波加速提款，上月開始新台幣已經明顯反轉，且反映在台北外匯市場發展基金會統計的新台幣實質有效匯率指數（REER）以及名目有效匯率指數（NEER），分別降至100.37及121.08的10個月及半年新低。

根據央行統計，美元強勢走升，3月除澳幣受惠原物料大漲對美元勁升3.84％，其餘非美貨幣均走貶，尤其日圓狂洩5.23％最多。新台幣自2020至2021年累計升值8.73％，但今年以來僅第1季就已吐回4.21％，將近一半。

匯銀主管認為，俄烏戰爭一天不停，通膨回落時程勢必延後，聯準會就會更「鷹」，預估5月以及6月至少都會升2碼，外資偏向回防美元，後勢美元欲弱不易，加上外資持續賣台股，新台幣貶破29元大關之後，恐難以回頭。