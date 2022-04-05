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台灣首座 李政瀚、于薇奪葛萊美 喊「台灣是美麗國家」

台灣新聞組╱綜合5日電
台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）
台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯，獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。（中央社）

台灣新銳設計師李政瀚、于薇聯手設計的專輯「八歌浪Pakelang」，勇奪第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。兩人首次入圍葛萊美獎即得獎，也為台灣贏得史上首次的葛萊美獎榮耀。他們在台上透過友人葉紫音以英文發表得獎感言：「台灣是一個美麗、愛好和平的國家，希望有一天，如果你們能來造訪台灣，我們會非常歡迎。」

「八歌浪」是董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊去年合推的專輯。李政瀚說，能藉由這個獎讓更多人知道台灣就是最大的快樂，「一路上大家都說『Congratulations Taiwan』，真的非常開心。」

阿美族語中「八歌浪」代表豐收或工作告一段落後舉行的樂舞慶典，裝幀設計概念從馬蘭部落所在的台灣東部海岸為出發，以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，用郭英男與阿美族人們昂首高歌的意象製成板塊、拼合而成專輯內頁，令人感受到海島上澎湃且生動豐富的音樂元素。

董事長樂團和接棒爸爸郭英男率領第二代馬蘭吟唱隊的蔣進興，全程守在電視機前觀看轉播，他們與有榮焉表示：「到現在一直都覺得很像在做夢！聽到設計師們發表感言說到台灣時，底下的歡呼，就覺得很棒！年輕設計師們真的很讚，把台灣的美放到專輯設計裡。」文化部長李永得也致賀電恭喜得獎團隊。

李政瀚曾入圍2016年金曲獎最佳裝幀設計，更於2019年及2020年兩度摘下全美獨立音樂獎最佳包裝設計獎，分別是重金屬樂團血肉果汁機專輯「深海童話」及浮現浩世樂團的「時代」專輯，在國際舞台嶄露頭角。

值得一提，今年五項葛萊美獎最佳唱片包裝設計入圍作品中，除了「八歌浪Pakelang」，還有已六度入圍的蕭青陽以「Soul of Ears」樂團的「Zeta」專輯。

台灣新銳設計師李政瀚、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯（圖），獲葛萊美獎最佳...
台灣新銳設計師李政瀚、于薇以「八歌浪Pakelang」專輯（圖），獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，也為台灣贏得首次葛萊美獎榮耀。(圖：然點工作室提供)

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