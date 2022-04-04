「生命跟時間賽跑，錢就是膽」癌症病友賣房救命 帳單揭困境

雖有健保，但癌友為治療貸款、賣地、賣房子，在血液腫瘤科門診時有所聞，龐大自費項目已成癌友沉重困境。（記者林琮恩／攝影）

雖然有健保 ，但癌友為治療貸款 、賣地、賣房子時有所聞。癌症 新藥與新科技價格不菲，健保體制無法全盤納入，本報系聯合報與癌症希望基金會合作，取得多位癌症病友的真實帳單，發現帳單裡不僅有癌友積極求生的勇敢故事，龐大的自費項目與複雜的新科技選擇，更是癌友普遍的沉重困境。

肺癌第四期的鄧先生治療三年來自費使用標靶藥物，每月藥費近30萬元（台幣，下同），雖有商業保險因應，但他還是賣掉一間房子，至今花了六、七百萬元（約20.9萬到24.4萬美元）。40出頭的他說，「我的命在和時間賽跑，在這場比賽裡，錢就是膽。」

40多歲的護理師「寶寶」罹患三陰性乳癌。從去年到現在，化療、標靶、免疫療法加上手術，花了近百萬元，靠丈夫小額貸款和原本買房的積蓄勉強支應醫療開銷，但她說：「我還年輕，我想要活下去，錢的事之後再說吧。」

罹患大腸癌的YI-chen決定自費接受次世代基因定序，期盼找出合適的藥物來。她說，「科技始終來自於人性，但沒錢沒辦法體驗」，當醫療科技跑在健保前，有多少人能有餘款為自己打造更精準的治癌計畫？

聯合報健康事業部進行「關於癌症，你最想知道的事」網路民調，截至3月底近800人回答，半數是癌友及其家屬，五成受訪者最關心免疫療法與癌症新藥；高達八成六癌友認為最需要的經濟資源便是新藥健保給付。

新藥給付慢、給付範圍限縮是當前健保難題。國際治療準則已將免疫療法納入許多癌症第一線治療，但台灣大多數病人須自費。台大癌醫中心院長楊志新指出，基本治療需時兩年，費用恐高達360萬元（約12.55萬美元），一般中產階級可能一輩子賺的錢都要投進去，他更坦言：「不要說是一般病人，連醫師生病也付不起。」

癌症希望基金會董事長王正旭指出，新藥可近性仍有許多障礙，期待各界正視癌症自費醫療負擔沉重的問題；台灣醫療支出（健保）在GDP占比僅6%，低於日、韓。衛福部長陳時中受訪時曾指出，應提高至7%，不應犧牲患者權益。

健保署長李伯璋指出，已討論整合商保與健保的可能性，預計今年上半年舉辦研討會。