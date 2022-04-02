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影片曝光 施工壓毀電塔 台雙鐵癱瘓 12.5萬旅客遭殃

台灣新聞組／高雄2日電
施工壓毀電塔 雙鐵大亂 施工事故造成高鐵營運中斷，左營站動員接駁車加強疏運。（記者劉學聖／攝影）
施工壓毀電塔 雙鐵大亂 施工事故造成高鐵營運中斷，左營站動員接駁車加強疏運。（記者劉學聖／攝影）

昨是清明連假前一天，正值返鄉尖峰，高雄的東南水泥廠昨下午拆除水泥儲槽時倒下撞擊台電鐵塔，造成高鐵、台鐵電車線雙雙受創，雙鐵供電出狀況，讓車班大亂，受影響旅客逾12萬5000人；交通部長王國材說一定會求償到底，並要求高鐵檢討應變措施，高市府昨晚對東南水泥廠重罰台幣500萬元（約17.4萬美元）。

此事故讓民怨沸騰，各高鐵站原就滿是人潮，有趕著返家祭祖掃墓的民眾焦急大哭，在車站準備接返鄉家人更是心急如焚。

台電與台鐵動員大批人員搶修，台鐵昨晚8時51分恢復雙線通車，事故約八小時後，高鐵於晚間10時40分恢復雙向通車。

高鐵指出，昨下午3時39分，因鄰近高鐵高雄左營站的東南水泥廠區施工，造成台電六九KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，影響高鐵主線供電中斷，導致左營路段供電異常。

施工壓毀電塔 雙鐵大亂 東南水泥廠施工事故壓毀台鐵電塔，造成高鐵左營站雙向癱瘓...
施工壓毀電塔 雙鐵大亂 東南水泥廠施工事故壓毀台鐵電塔，造成高鐵左營站雙向癱瘓。（圖／截取自民眾提供影片）

不僅高鐵班次大亂，台電昨為搶修，要求斷電，導致昨晚6時46分起，台鐵新左營到楠梓間封鎖營運中斷。台鐵工會怒批交通部下令要台鐵配合斷電，質疑難道台鐵的旅客時間可以被犧牲？難道沒更好的方式搶修高鐵嗎？

昨下午3點40分東南水泥廠工作人員正用吊車與機具拆除17樓高水泥高塔，工作人員剛說「這樣就對」，下一秒水泥儲倉下層突然斷裂，作業員嚇得尖叫，隨即要吊車倒退，但水泥儲倉已朝後方倒下，壓垮吊車與旁邊的高壓電塔，瞬間火光四溢，影響鄰近高壓電塔，導致供電異常，高鐵左營至台南站運輸中斷。

台電緊急動員逾160人、分四組作業，維修人員爬上八、九公尺高區域作業，因纏繞線路相當複雜；一名台電維修人員說，工程車無法進入台鐵與高鐵的軌道上維修，須配合雙鐵軌道維修車一同進行作業，由於倒塌鐵塔電纜纏在列車用電線路上，若拉扯恐會傷及其他電線，只能一段一段逐一清除。

東南水泥拆廠 去年才出過人命

東南水泥拆廠作業去年11月底就曾發生工安意外造成工人喪命，昨天又出事故，高雄市副市長林欽榮到場後勒令停工，強調會重罰查處，追究公共危險罪等責任。

東南水泥發出聲明表示，事發主因為該公司廠房拆除過程，高塔倒塌方向錯誤，致使壓倒電塔，對造成旅客不便深表歉意。

高雄東南水泥廠拆除工程因儲存槽倒塌，拉扯電線造成高壓電塔倒塌，導致供電異常，工程...
高雄東南水泥廠拆除工程因儲存槽倒塌，拉扯電線造成高壓電塔倒塌，導致供電異常，工程人員緊急搶修。（記者劉學聖／攝影）
高雄東南水泥廠拆除工程因儲存槽倒塌，拉扯電線造成高壓電塔倒塌，導致供電異常，工程...
高雄東南水泥廠拆除工程因儲存槽倒塌，拉扯電線造成高壓電塔倒塌，導致供電異常，工程人員緊急搶修。（記者劉學聖／攝影）

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