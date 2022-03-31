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國發會公布2050再生能源占7成 企業批：天方夜譚

台灣新聞組╱台北31日電
國發會公布2050淨零排放路徑，再生能源占比將大幅拉高至六到七成。(本報資料照片)
國發會公布2050淨零排放路徑，再生能源占比將大幅拉高至六到七成。(本報資料照片)

國發會昨公布2050淨零排放路徑，關鍵的能源結構部分，再生能源占比將從2025年的兩成，大幅拉高至六到七成，並納入約一成的氫能電力、1%的抽蓄水力，並保留20%到27%的火力發電搭配碳捕捉封存（CCUS），達成電力供應的去碳化。三大工商團體昨天同表擔憂，認為政府是在講「做不到的天方夜譚」。

政府評估未來每年用電需求以2%加減0.5個百分點的幅度成長，但未揭露節電目標。國發會主委龔明鑫說，隨再生能源擴大建置，未來沒缺電問題，政府也會保留一定比率的綠電給中小企業購買。

新售汽機車 2040全電動化

龔明鑫說，淨零路徑排除核能選項，因為核能的安全性和核廢料還沒有最終解決方案，核電廠址爭議很大，因此未參酌國際能源總署（IEA）保留一定比率核電的規畫建議。

龔明鑫指出，IEA規畫2050能源配比，再生能源都占大部分，建議太陽光電和風力發電占七成，台灣地小無法拉這麼高，也面臨電力穩定問題，必須2030年前趕快布建儲能系統、智慧電網和強化電網韌性。

在運具電動化方面，淨零路徑也規畫2040年新售的汽機車要百分之百電動化，但龔明鑫表示，未來不會採禁售或禁買燃油車強制手段，而是透過補助提高民眾買電動車誘因，鼓勵車商加速發展。

國民黨團總召曾銘宗表示，「淨零排放」除路徑外，後續執行面才是重點；民進黨政府應盡速研擬出推動「淨零排放」可行方案，不要像2025非核家園政策一樣，只空喊口號卻做不到，還留爛攤子給後續政府。

民眾黨立委蔡壁如質疑，政府2030中期減碳目標為何？高耗能產業如何轉型？是否有用水、用電總量管制？國發會應召開「氣候公民大會」，強化社會溝通，不能草草了事。

中研院環境變遷研究中心專題中心執行長許晃雄對龔明鑫把訂特別條例推給下一任政府很不以為然，認為淨零路徑講一大堆，最關鍵的治理架構，既無專法可管，也沒有獨立的執行機關，教人難以相信真能照表操課，如期如質達標。

減碳 電動車 國民黨

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