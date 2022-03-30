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不滿前女友與男員工交好 醋女火燒壽司店 14機車剩骨架

記者楊湛華／桃園30日電
桃園壽司郎國際路店29日用餐時間被縱火，14輛機車付之一炬。（記者楊湛華／攝影）
桃園壽司郎國際路店29日用餐時間被縱火，14輛機車付之一炬。（記者楊湛華／攝影）

28歲呂姓女子疑不滿前女友與壽司郎桃園國際路店一名男員工交好，昨中午前往該店停車場，將男方機車拖出，淋上自備汽油後點火洩憤，燒毀14輛機車，並造成一名員工燒燙傷。呂女犯後主動投案，被依放火罪移送，桃園地院認為她嫌疑重大，曾聲稱要自焚，且不只一次守候男方家，有再犯之虞，深夜裁定羈押、不禁見。

警方調查，呂姓女子昨天中午12時許，戴安全帽、提兩桶汽油抵達停車場，將其中一輛藍色機車推至後方空地，淋上汽油後點燃，旁觀數分鐘後才徒步離去。

火勢和濃煙竄起，員工見狀緊急疏散數十名用餐顧客，持滅火器衝出滅火，火勢直到消防隊到場後才撲滅，14輛機車僅存骨架，店家牆面、廚房也被燒黑。呂女案發後在友人陪同下至投案，稱不滿男店員與交往多年前女友交好，衝動犯案。

呂父說，女兒最近遭逢感情波折，與交往七年女友分手，因平時個性倔強，有心事不願意說，工作壓力也大，因而犯錯；由於她上大夜班，平時接觸就少，未發現任何徵兆。呂父並代女兒致歉，承諾盡力賠償業者、車主損失。

桃院指出，呂女在偵查中自陳有向他人表示欲引火自焚，與其他證人證稱「她曾表示想放火」等語相符；呂還對檢警表示，自己遭人背叛而懷有恨意。

法院表示，據查呂女曾在去年11月分手後，不只一次至被害人住處守候，足認她有反覆實施之虞，有羈押原因及必要，因而裁定羈押，但不禁止接見通信。

呂女曾至被害人家門外守候不只一次，法院認為她有再犯之虞，深夜裁定羈押。（記者楊湛...
呂女曾至被害人家門外守候不只一次，法院認為她有再犯之虞，深夜裁定羈押。（記者楊湛華／翻攝）

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