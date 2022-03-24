1年內持續餘震 台或進入地震活躍期

花蓮23日凌晨發生規模6.6強震，玉里鎮上橫跨秀姑巒溪的「玉興橋」有28根預力梁因強震的劇烈搖晃斷裂，造成部分橋面坍塌。(記者劉學聖／攝影)

花蓮23日凌晨外海發生規模6.6淺層地震 ，相當於釋放4顆原子彈威力，全台有感，最大震度台東6弱，花蓮也有5強。中央氣象局說，這是該地區49年來最大地震，台灣不排除進入地震活躍期，世界上尤其在太平洋火環帶地震也趨於頻繁。但也有專家示，23日地震序列只是演繹海岸山脈造山運動過程。

「全世界都有地震頻繁現象。」氣象局地震測報中心主任陳國昌說，過去規模逾6地震平均每年2到3個，去年就有4個；規模5到6每年平均23到25個，去年就有43個。今年至今則有3個規模逾6的地震，已達年均值。不只台灣，全世界也有類似情形，尤其在太平洋火環帶，有可能地震活躍期慢慢來臨，甚至已進入活躍期周期。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋則說，全球平均每年有18起規模7以上地震，今年僅一起在日本 。中央大學應用地質研究所教授李錫堤也說，台灣地震活躍期不代表全世界都是，但以台灣來說，確實會有海溝型地震百年周期，上次是1920年花蓮外海規模8地震，差不多又要一個輪迴。這次是921大地震後，扣掉隱沒帶型地震排名第4的強震。

郭鎧紋說，23日後接連發生逾150起餘震，把這次地震序列九成能量都釋放完，預估3天內還有可能出現規模5到6餘震，中小型餘震預計持續12個月，甚至一年後有中型餘震發生也不會驚訝。從觀測資料可發現，3起地震從東南邊往西北邊爬，地震深度也愈來愈淺，演繹了400萬年來菲律賓海板塊到歐亞大陸板塊的造山運動，讓海岸山脈愈來愈高。