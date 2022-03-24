我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

1年內持續餘震 台或進入地震活躍期

台灣新聞組／綜合24日電
花蓮23日凌晨發生規模6.6強震，玉里鎮上橫跨秀姑巒溪的「玉興橋」有28根預力梁因強震的劇烈搖晃斷裂，造成部分橋面坍塌。(記者劉學聖／攝影)
花蓮23日凌晨發生規模6.6強震，玉里鎮上橫跨秀姑巒溪的「玉興橋」有28根預力梁因強震的劇烈搖晃斷裂，造成部分橋面坍塌。(記者劉學聖／攝影)

花蓮23日凌晨外海發生規模6.6淺層地震，相當於釋放4顆原子彈威力，全台有感，最大震度台東6弱，花蓮也有5強。中央氣象局說，這是該地區49年來最大地震，台灣不排除進入地震活躍期，世界上尤其在太平洋火環帶地震也趨於頻繁。但也有專家示，23日地震序列只是演繹海岸山脈造山運動過程。

「全世界都有地震頻繁現象。」氣象局地震測報中心主任陳國昌說，過去規模逾6地震平均每年2到3個，去年就有4個；規模5到6每年平均23到25個，去年就有43個。今年至今則有3個規模逾6的地震，已達年均值。不只台灣，全世界也有類似情形，尤其在太平洋火環帶，有可能地震活躍期慢慢來臨，甚至已進入活躍期周期。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋則說，全球平均每年有18起規模7以上地震，今年僅一起在日本。中央大學應用地質研究所教授李錫堤也說，台灣地震活躍期不代表全世界都是，但以台灣來說，確實會有海溝型地震百年周期，上次是1920年花蓮外海規模8地震，差不多又要一個輪迴。這次是921大地震後，扣掉隱沒帶型地震排名第4的強震。

郭鎧紋說，23日後接連發生逾150起餘震，把這次地震序列九成能量都釋放完，預估3天內還有可能出現規模5到6餘震，中小型餘震預計持續12個月，甚至一年後有中型餘震發生也不會驚訝。從觀測資料可發現，3起地震從東南邊往西北邊爬，地震深度也愈來愈淺，演繹了400萬年來菲律賓海板塊到歐亞大陸板塊的造山運動，讓海岸山脈愈來愈高。

地震 日本

上一則

陳時中證實採購Novavax疫苗200萬劑 認外賓分流沒做好

下一則

爭產官司 李艷秋罵兄「貪婪」免賠

延伸閱讀

睡夢中遇到地震要跑嗎？消防員：最好留在床上

睡夢中遇到地震要跑嗎？消防員：最好留在床上
花東1夜47震 規模6.6是921後第4大 遠到香港都有感

花東1夜47震 規模6.6是921後第4大 遠到香港都有感
多圖／台整夜連震 上千雞蛋被震破 百萬養殖蝦全流光

多圖／台整夜連震 上千雞蛋被震破 百萬養殖蝦全流光
台灣凌晨8起4級以上地震 福建、香港都有感

台灣凌晨8起4級以上地震 福建、香港都有感

熱門新聞

前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。(本報資料照片)

馬英九女兒馬唯中 將出任大都會博物館首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 19:45
具俊曄不停揮手致謝。記者李政龍／攝影

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

2022-03-19 14:48
李艷秋。(本報資料照片)

李艷秋兄妹爭產 當庭罵二哥「貪婪」遭求償30萬免賠

2022-03-23 06:15
台灣前總統馬英九的女兒馬唯中，將任職紐約大都會藝術博物館現當代藝術部首位亞洲藝術副策展人。（本報系資料照片） UCD匯入

大都會博物館證實 馬英九女兒馬唯中 出任首位亞洲藝術副策展人

2022-03-20 18:40
花蓮正在興建的玉里玉興橋，疑似新造橋基未完全固定，有倒塌情形，已立即封閉，無人員傷亡，用路人須改道。圖／花蓮縣消防局第三大隊提供

台灣深夜多起地震 興建橋基倒塌

2022-03-22 15:25
美軍MH-60R反潛直升機。圖／美國海軍官網

台採購反潛直升機邀價書 美致函國防部否決

2022-03-17 16:22

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高