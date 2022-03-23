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重磅快評／替死鬼夠多？ 王美花穩坐大位

重磅快評
台電表示，近年來鳥獸導致停電事故發生件數降低，並以加裝驅鳥器、防鼠網等措施，降低鳥獸外物碰觸配電設備。（記者侯永全／攝影）
台電表示，近年來鳥獸導致停電事故發生件數降低，並以加裝驅鳥器、防鼠網等措施，降低鳥獸外物碰觸配電設備。（記者侯永全／攝影）

「三○三」大停電後，大官嘴巴都祭上項上人頭，宣稱如果再停電就砍頭。這段期間南北小區域停電、斷電不斷，但發下再停電就下台重誓的王美花部長卻仍然端坐部長大位，不是她能耐夠大，而是替死鬼夠多，一時還沒用完；替死鬼先上陣，最後才輪到主帥。

怪替死鬼不奇怪，南部斷電指因鳥類在高壓線上築巢惹的禍，這真是鳥無對證，無從答辯；問題是南北迴路線路間隔很寬，鳥要怎麼跨大腳才能築巢？沒錯，國外是有鳥類線路築巢造成斷電的案例，但不同棲地、鳥種，習性不同，怎麼可以輕率套用？這也太過牽強了。

不只怪鳥，北部另懷疑是松鼠惹禍，最近另指壁虎闖變電箱造成斷電，真是疑雲滿天。怎麼造成斷電？動物身體有導電能力嗎？這不需科學驗證，常識就考判斷，難道我們王美花部長沒有這個常識？

電力經營不只是專業，更是態度。孫運璿被尊為台電「永遠的總經理」，因為他一生懸命奉獻台灣電力；近年歷任台電總經理、董事長有為人敬佩的嗎？可能有，但極少。福州才子王昭明或許是一位，他的經營長才讓人佩服；但之後的台電經營者要的是政治顏色正確，專業其次，當然造成動物作亂的情境。

台電，這麼專業的單位，人事可以胡亂酬庸，電力政策更是淪為選舉把戲。台灣的電力政策稍有常識者都只能搖頭，但主政者一意孤行，不停的大停電、小區域停電，不去檢討電力系統老朽，竟然找些無辜動物代罪，牠們何辜？更關鍵的是電力問題就擺著爛嗎？

人事酬庸的結果，是專業放下、擺爛無妨。大程度「三○三」的停電，之後各地不停零星小區域斷電，王美花部長依然做她的大官，問題是電力系統的整補是隨時該注意、不能輕忽的事；上位者只顧著權位，沒有責任、倫理，常任文官怎麼盡心盡力？更奢談為職務賣命。

當然不只有電力如此，蔡政府施政酬庸是核心，政治正確，專長、專業都不考慮，連續幾個月民生必需的雞蛋竟然缺貨至此，最近傳出雞腿也大缺貨，政府竟然失能到無法照顧基本民生問題？有消費能力的經濟強勢無所謂，但經濟弱勢怎麼辦？

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