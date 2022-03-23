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鏡電視審照黑影幢幢？補件30次「補到過」 NCC挨批護航

台灣新聞組／台北23日電
時代力量立法院黨團召開記者會，針對近日「鏡電視」爆發的爭議內幕，立委王婉諭（左起）、陳椒華、邱顯智提出多項質疑，要求立法院應成立調閱小組，讓國家通訊傳播委員會出面說明審查過程。（記者林俊良／攝影）
時代力量立法院黨團召開記者會，針對近日「鏡電視」爆發的爭議內幕，立委王婉諭（左起）、陳椒華、邱顯智提出多項質疑，要求立法院應成立調閱小組，讓國家通訊傳播委員會出面說明審查過程。（記者林俊良／攝影）

針對國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視新聞台執照過程爭議，時代力量立法院黨團昨舉行記者會爆料，過去NCC審理電視執照相關議案，不管是新發或展延，讓業者補件的次數大約在十次上下，但鏡電視共補件超過30次，「一補再補、補到過」。

據本報系聯合報報導，時力黨團副總召陳椒華表示，為了解委員會議討論鏡電視執照許可的過程，辦公室先後發了兩份公文索資，卻被用各種理由拒絕。她並提出證據表示，在NCC委員會議中，七名委員只有含NCC主委陳耀祥、蕭祈宏及另名委員贊成，林麗雲與王維菁表達反對，另兩名委員沒表示意見，陳耀祥卻未表決，逕自宣布通過，根本是護航到底。

對於護航疑慮，NCC重申，均依NCC組織法，並經委員會議程序進行審議，一切依法辦理，絕無護航，可受外界公評。

時力黨團總召邱顯智表示，當年中天被撤照的主要原因，就是因為頻道自律和內控機制失靈，不只不能維護新聞專業，更不能防止大股東介入新聞，「呼籲NCC，秉持必要的專業和一貫的標準，盡到主管機關應該要有的職責」。

另據中國時報報導，鏡電視每月支付150萬台幣（約52500美元）顧問費給裴偉所擔任的停雲顧問公司，但該公司根本是間空屋，現場沒人辦公，時力黨團幹事長王婉諭說，針對裴偉被檢舉在鏡電視擔任顧問領取高額報酬，NCC卻僅要求鏡電視說明後就完全採信，未進一步調查，「NCC難道不用撤照？陳耀祥主委還要繼續護航？」

對於NCC審理鏡電視執照過程黑影幢幢，時力將提案要求成立調閱小組。對此，在野國民黨、民眾黨團口徑一致贊同。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC在鏡電視營運計畫中負責人變更案中，已經啟動行政調查程序，尊重立法院決議。

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