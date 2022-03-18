蔡壁如：鏡電視騙來的執照該撤就撤 朱立倫：NCC該廢了

國民黨主席朱立倫批NCC護航鏡電視，成民進黨派系鬥爭工具。（本報資料照片）

鏡電視爭議持續延燒，民眾黨立委蔡壁如昨天質疑，鏡電視前董事長裴偉未遵守國家通訊傳播委員會（NCC）核發執照時的規範，要求鏡電視須獨力經營，且裴偉不得干涉及支薪，如今裴偉違背當初承諾，除涉及背信，檢調單位應介入調查外，既然是騙來的執照，NCC該撤銷執照就要撤。

本報系聯合報報導，國民黨 主席朱立倫昨說，NCC大概要改名為「DPP的NCC」或「民進黨 派系鬥爭下的NCC」，自甘護航成為民進黨派系鬥爭的工具，若再這樣下去，NCC真的可以廢掉了。

國民黨立委賴士葆說，鏡電視連續幾天換董座的鬧劇，卻不見主管機關NCC行使公權力，反觀當年磨刀霍霍對準中天，完全兩套標準，不可同日而語。

台北中國時報報導，2020年中天換照被NCC雞蛋 挑骨頭找麻煩，但同時間鏡電視卻悄悄提出設立申請，NCC委員卻沒有用對中天換照審查的相同標準，導致鏡電視經營及董事長人事案的亂象，NCC將正當法律程序束之高閣，也難怪惹來非議。

蔡壁如認為，鏡電視雖已拿到執照，但NCC當時罕見提出12項負擔、14項保留許可廢止權、16項行政指導。鏡電視每月支付裴偉的停雲公司150萬台幣（約5.32萬美元）顧問費，難道沒違反鏡電視「公司股東及所屬關係企業與鏡電視不得有顯著或非常規交易」的規定嗎？既然當初是騙來的執照，現在NCC該撤照就要撤。

法界實務人士直言，對比前年中天電視換照審查，NCC卻是敲鑼打鼓，召開聽證會公審中天，不僅雙重標準，先畫靶再射箭追殺中天的行政處分，更是違反程序正義，違法又違憲。2020年中天換照被NCC雞蛋挑骨頭找麻煩，但同時間鏡電視卻悄悄提出設立申請，NCC委員卻沒有用對中天換照審查的相同標準，導致鏡電視經營及董事長人事案的亂象，NCC將正當法律程序束之高閣，也難怪惹來非議。