海運市場大好 長榮首減資 股東加配息每股可領24元

長榮海運董事會決議發放每股現金股利18元，加上每股6元的現金減資，合計每股將配發24元。（圖：長榮海運提供）

長榮 海運破天荒大減資。長榮15日董事會決議，擬現金減資6成，股東會同意後，最快第3季完成，每股將退回6元現金(台幣，下同，約0.21美元)，加上每股將配息18元，合計今年股東每股可拿回24元。

專家指出，海運市場大好，長榮若今年營運勝過去年，則在股本輕盈的情況下，第3季就會看到驚奇的每股純益（EPS）數字。若依減資後資本額約211億元概算去年獲利，則長榮的EPS應突破113元，若以法人預期的數字算，今年長榮EPS甚至可能衝上150元。

法人指出，長榮決定進行現金減資，對於股東而言是雙贏，現金股利要繳稅，但是現金減資不用繳稅；另外，現金減資完成後，長榮海運的股本減少，獲利將反映出更高的EPS。

根據長榮財報，去年稅後純益為2390.14億元，年增880.98%，毛利率達61.69%，每股純益（EPS）為45.57元，每股淨值也躍升至61.76元。若以長榮去年獲利概算，每天賺逾6.5億元，大勝金控績優生。

由於獲利好，長榮15日董事會通過，擬發放每股現金股利18元，依15日收盤價158元概算，現金殖利率 約11.4%，配息率近4成；若加上每股6元的現金減資，合計股東今年每股可拿回24元現金，則殖利率可達15%，配發率約39%。

至於大減資規劃，長榮表示，選擇減資、不單配發股利，謝惠全表示，調整資本結構及提升股東權益報酬率，「如果用1塊錢就可做到5元的生意，就不用花2塊錢去做」，加上營運資金則上升至1740億，負債比率亦大幅下降至41.52%，公司整體財務結構強健、現金流量充沛，所以減資把錢退還股東。

長榮海運財務體質強健，資金充沛，預計減資金額占整體資金比重不高，在配發現金股利與減資後，料將仍有相當充裕的資金來進行後續的投資 與發展，減資後股本僅餘211.64億元，相較海運同業將更顯輕盈合理。

展望2022年，前兩月營收達1121億元，較去年同期增93%，整體營運展望向好，本次減資不會影響未來各項投資計劃。