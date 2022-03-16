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新聞眼／鏡電視開台路波折 3關卡待解

記者 何醒邦
鏡電視原董事長及總經理突遭換人，傳出綠營高層介入。(本報資料照片)
鏡電視原董事長及總經理突遭換人，傳出綠營高層介入。(本報資料照片)

元月才拿到新聞台執照的鏡電視風波不斷，董事長一職在這個月就換了三個人，演變成公司內部新舊兩派勢力的經營權之爭，除了高層人士異動頻仍，業界觀察，鏡電視的開台之路還得面臨NCC、大股東意向和增資是否順利等三關卡。

首先，鏡電視過關時，NCC設下史上最多的40多項附加條款，違規情節重大還可收回執照；二是爭奪經營權，還是要看大股東臉色；三是鏡電視目前實收資本額13.5億元(台幣，下同，約4670萬美元)，當初已承諾NCC須在5月中增資至20億元，保證其財務完善。

當中的關鍵還是大股東挺誰。鏡電視共有八位大股東，除鏡週刊社長裴偉外，還有國巨陳泰銘、英業達葉國一、智邦黃安捷、萬海陳致遠及幾位大建商；由於鏡電視當初承諾股權有閉鎖期，即六年內不能變更，也不能新增其他股東，所以引進外部資金也沒用，資金僅能靠既有股東增持。

原本有認股的黃安捷，因當初推薦陳建平當董事長，在陳慘遭「政變」解任後也辭去董事，日後應不會參與增資，所以只能寄望原有股東幫忙。估計4月召開股東臨時會重新改選董監，相關人事紛擾才有望停止，但一連串的風波捲起的政治風暴，屆時能否止息就不一定了。

風暴

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