記載台灣命運翻轉 澎湖「沈有容退紅毛番碑」列國寶

文化部公告澎湖天后宮「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」碑為國寶。（圖：澎湖縣政府文化局提供）

文化部公告，澎湖天后宮「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」碑指定為國寶。此碑立於1620年代，是台澎歷史上第一個石碑，於1919年澎湖天后宮重修時發現，後保存於天后宮清風閣內，碑體陰刻銘文「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」。此一碑文背後的歷史揭開台灣歷史的關鍵序幕，可以說徹底改變了台灣的命運。

明朝萬曆年間，荷蘭人初次在東亞海域尋求貿易據點，來到明朝領土澎湖。但當局無意與荷蘭進行貿易，指派都司沈有容帶領兵船50艘2000人於「娘媽宮」（澎湖天后宮）會晤荷蘭代表韋麻郎，要求撤出澎湖。韋麻郎因雙方通商無望、兵力亦相差懸殊，轉往台灣尋找據點。事件結束後，明朝政府立此碑以表彰沈有容。

文化部指出，本碑具有三項重要的意義 。首先，其年代上屬於台澎地區第一碑： 立碑時間不晚於1620年代。沈有容於1604年諭退韋麻郎後，直至1606年轉至浙江任官，又在1616至1620年間再度回到福建擔任水師參將。因此 1604至1620年間是最可能立碑之時期。目前在台灣本島以及澎湖群島，未有發現年代早於此碑者。

其次，此碑反映東亞世界的時代變遷。 碑文記載反映當時即將開啟之歐亞海上商業活動，即代表歐洲新教勢力的荷蘭東印度 公司，與東亞大陸東南沿海閩南漢人海商之間的貿易交流序幕。從全球視野來看，代表舊有歐亞大陸俗稱絲路的陸上貿易，將被當時新興的歐亞海上遠洋貿易所取代。

最後，此碑揭開台灣歷史的關鍵序幕。碑文記載提及荷蘭人初次在東亞海域尋求貿易據點，來到大明國的領土澎湖，談判未成，影響荷蘭東印度公司後續改至台灣建立貿易據點，繼而大量引進閩南漢人至島上開墾定居，奠定今日台灣人口結構的基礎。可以說，此碑記載的歷史整個改變了台灣的命運。