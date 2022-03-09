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自駕釀禍？特斯拉先撞車 BMW再撞人 國道工人喪命

台灣新聞組╱桃園9日電
國三發生特斯拉、BMW及國道工程車車禍，造成一死二傷。(圖：國道警方提供)
國三發生特斯拉、BMW及國道工程車車禍，造成一死二傷。(圖：國道警方提供)

國道3號北上桃園市大溪段前天深夜發生1死2傷車禍，國道警方昨天約談特斯拉轎車江男、BMW轎車江男2名駕駛製作筆錄，特斯特江男供承，他開啟動自動駕駛行駛，沒有注意車前狀況撞上國道工程車；BMW江男亦供承採自動輔助駕駛系統，行駛未注意車前狀況煞車不及撞上年僅25歲的俞姓工程車人員，當場失去呼吸心跳送醫不治，檢警依過失致死罪嫌偵辦。

法醫相驗後，檢方喻令特斯拉江男10萬元(台幣，下同，約3490美元)交保、BMW江男5萬元交保，車禍肇事責任仍待進一步釐清查明。

國道警方調查，46歲江男駕駛特斯拉轎車，開啟自動駕駛行駛，行經國3北上63公里，特斯拉轎車未煞車，直接撞擊停在內線施工的工程車，特斯拉轎車打轉橫在內側中間車道，25歲俞姓工人在車禍後，依規定拿起事故交通錐，正準備擺放事故車後方時，大約20秒，後方40歲江男駕駛BMW轎車，疑採自動輔助駕駛系統，未注意車前路況，內側車道直接追撞俞男倒地，再撞上特斯拉轎車，又連撞工程車，造成俞男OHCA送醫不治，BMW車頭全毀，特斯拉前後受損如廢鐵，兩名江姓駕駛輕傷。

特斯拉江男供承，他當時開啟自動駕駛定速行駛，他在車內做其他事情，未注意車前狀況才撞上工程車；BMW江男供承，當時晚上行駛，有採自動輔助系統，未注意車前狀況，來不及煞車。

國道警方訊後將兩名江姓駕駛依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官率法醫、警方相驗俞男死因，俞男家屬泣不成聲，無法接受俞男身亡，請求檢察官查明真相。檢察官複訊後喻令特斯拉江男10萬元交保、BMW江男5萬元交保，是否兩人採自動駕駛或自動輔助駕駛肇事，車禍肇責將進一步釐清。

一名賴姓特斯拉車主表示，特斯拉一般道路測試車速4、50公里，50公尺內可以辨識自動煞停，對交通錐等物品均可辨識出來，但以國3該起事故，當時晚上，車速110公里，工程車靜止狀況，特斯拉即便辨識出來，但因距離短，高速下自動煞車反應來不及。

國三發生特斯拉、BMW及國道工程車車禍，造成一死二傷。(圖：國道警方提供)
國三發生特斯拉、BMW及國道工程車車禍，造成一死二傷。(圖：國道警方提供)

特斯拉 車禍 檢察官

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