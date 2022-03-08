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為寵物羊、欠房租與房東口角 縱火釀6死

台灣新聞組╱台中8日電
莊姓女房東將雜物堆滿屋，阻礙樓梯等出入口。(圖：民眾提供)
莊姓女房東將雜物堆滿屋，阻礙樓梯等出入口。(圖：民眾提供)

台中市興中街七層樓住宅大火釀六死六傷，檢警查出上月才入住的鄭姓男子，因飼養寵物羊及欠繳房租，與莊姓女房東多次口角，前天兩人再起爭執，鄭憤而在二樓梯間以打火機點燃雜物，因大批回收物助長火勢，釀成大禍。

大火奪走6條人命，其中3人燒成焦屍難辨認。檢警調查，43歲鄭姓男子精神不穩，曾涉搶奪、竊盜、傷害罪，平時打零工維生，2月才入住興中街大樓，向69歲莊姓婦人租頂樓加蓋的8樓套房，租金6000元(台幣，下同，約210美元)。入住後因他養寵物羊、欠房租、浪費水等問題，兩人多次口角。

前天清晨鄭牽羊到台中公園散步，又被莊婦遇到，莊婦對鄭揚言「繳房租，不然就趕出去」。鄭疑因此不滿，當天下午4時許，持打火機在二樓樓梯間點燃雜物後逃出屋外，火勢一發不可收拾；鄭自知闖下大禍，昨對檢警承認涉案，稱不滿莊婦要他搬家，只是想「教訓一下」，不知道會這麼嚴重。

檢警認為莊婦習慣囤積大量回收物在梯間，市府多次開罰，莊婦仍我行我素，才導致火警發生時助長火勢，昨天一併拘提到案。

根據內政部實價登錄網，該大樓交易價格4700萬元，內部有41間房，全作為出租之用；莊婦身家驚人，卻衣著破爛，常撿拾、堆置回收物，大樓環境髒亂，被環保局開罰過24次；市府強制清除廢棄物之時，莊婦還當街與清潔隊員搶回收物，更曾三度提告台中市環保局侵占。

里長常勸莊婦收房租錢也花不完，何必撿雜物囤積，莊婦卻回「我是在幫環保局做環保」。部分低收入房客見狀也一起撿，大樓髒亂。

當時前往訪友的袁姓男子站在六樓窗外遮雨棚待援時，不慎踩空墜落，幸運跌在一輛轎車車頂，奇蹟生還；袁男姊姊說，弟弟「真是好運」，但心有餘悸；得知有人縱火，她直接反應害死好幾條人命，真是太不應該。

50歲袁男當時墜落時先掉在一輛轎車上再摔落在地，腰椎和腳跟骨折，顱內出血，但總算保住一命；車頂被砸凹的轎車車主是21歲楊姓女子，她昨表示「幸好車子停在那裡，救人一命」。

袁姓男子從六樓掉落逃生，落在楊姓女子車上，車頂凹陷，救回一命。(記者劉柏均／攝影...
袁姓男子從六樓掉落逃生，落在楊姓女子車上，車頂凹陷，救回一命。(記者劉柏均／攝影)

低收入 租金 內政部

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