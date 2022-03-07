大停電究責 藍盯王美花去留 綠擬懲處基層

針對三○三全台大停電，核四公投領銜人黃士修6日在經濟部外發放三百份雞排，要求經濟部長王美花立即下台，圖為民眾大排長龍領雞排。（記者葉信菉／攝影）

三○三全台大停電，行政院長蘇貞昌指示經濟部三天內就事故原因及改善方案提出報告，再處理責任歸屬問題。行政院發言人羅秉成表示，相關檢討報告經濟部今天將會提出送交行政院，待蘇揆看過後再做裁示。

來源：聯合新聞網

國民黨 立院黨團主張，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利及經濟部長王美花都應負起政治責任；民進黨 團幹事長鄭運鵬則表示，政治、管理、操作等責任都要釐清，不是每次出大事情就是只要政務官負責，若操作錯誤，基層主管該處分的就要處分，不是怪他們，而是要檢討體制，從下到上都要處理，否則責任都是上面扛，基層會失去該有的警戒心。

針對全台大停電，經調查後判斷為人為操作疏失，造成龍崎高壓變電所出問題，楊偉甫與鍾炳利請辭負責，王美花則向蘇貞昌自請處分，她日前在立法院受訪時說，蘇揆要求三天內就事故原因及改善方案提出報告，三天後再處理責任歸屬問題。

羅秉成表示，依照時程，停電的相關檢討改善報告，原則上經濟部今天將會提出送交政院；至於會以何種形式公布，仍要等蘇揆看過，目前尚未討論。

民進黨立委陳亭妃說，不要單純去追究誰的責任，而忽略阻絕措施的系統性問題，不可能因一個人的疏失就造成500萬戶大停電，一定是阻絕措施沒有到位才會一發不可收拾，如何不讓大停電再發生，才是報告的重點。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府執政六年多已發生五次全台大停電，跳電頻率愈來愈高，影響範圍愈來愈廣，這是從能源政策到台電內部管理、執行等都出問題，台電董座、總經理下台是應該的，而前幾次經濟部的報告提出後也沒有解決問題，政府說要查刑事、行政責任，難道沒人需要負起政治責任？王美花應為了蔡政府錯誤的能源政策下台負責，若不徹底檢討，總統、院長再多保證和道歉都沒用。

擁核人士黃士修6日在經濟部前發放300份雞排，雞排紙袋上印著欠電雞排。（記者葉信菉／攝影）

國民黨立委李貴敏說，斷電、缺電已是國安問題，如果不用國安高度思考，依舊頭痛醫頭、腳痛醫腳，也不通盤解決能源轉型與缺口問題，缺電只會不斷發生，往來的國際廠商也難免擔憂台灣三天兩頭停、斷電，是否會導致台灣重要產業外移等；全台電網與電力基礎設施韌性問題搞不定，官員就不要繼續自我麻痹，拿跳電搪塞。