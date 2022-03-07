黑白集／總統一聲道歉 能抵掉百億損失？

三○三全台大停電當晚，高雄左營區商家點蠟燭照明。（本報資料照片）

三○三大停電，光是工業區廠商的損失就超過百億元台幣，這還不包括一般商家及市井小民的受害在內。蔡總統特地視察興達電廠，為此向國人道歉，要求經濟部三日內提出報告。蔡英文 認為，自己一聲道歉，能抵得了全國人民上百億的損失嗎？

五年五次大停電，此時此刻，官員再多行禮如儀的道歉都只是暴露其無能。這幾年，政府誇張粉飾大內宣，盡其所能地說謊造假，都在塑造蔡總統能源政策的英明無敵。然而，不需要任何外力介入或國際能源驚漲，台灣的電力系統就具有不同的「自毀」功能；政府官員還在狡辯「不缺電」，台灣何時變得如此自甘墮落？

遇到任何事故，從不檢討決策問題，一味檢討執行疏失，似乎已成了「謙卑政府」的特色。因此，造成18死的普悠瑪號出軌是司機員失誤所致，造成49死的太魯閣號 事故咎在外包商，造成參謀總長等八將士殉職的黑鷹事故是氣象主任失職，造成四死的南方澳斷橋事件是港務局人員檢測 不實，造成46死的高雄城中城大樓則推給有前科的黃女。這種「抓鬼」式的究責，永遠不會有人要負政治責任。

亦即，政府面對事故都只是在「找禍首」，找一名代罪羔羊；而不是在「找問題」，確保人民生命財產安全。總統的廉價道歉太多，人民只能自求多福。